Traficantes e assassinos na lista dos mais procurados pela polícia no ES

Dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que o Espírito Santo contabiliza 12.378 mandados de prisão pendentes de cumprimento. Desse total, há 1.020 foragidos e 11.358 procurados. Em todo o País, são 348.232 mandados de prisão a serem cumpridos. Desse total, 327.665 são considerados procurados e 20.567 estão foragidos. A consulta foi realizada no dia 26 de abril.

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O delegado Júlio Cesar Oliveira, chefe da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), da Polícia Civil , disse que a Supic trabalha de forma integrada à Polícia Militar , Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e o serviço de inteligência da Sesp.

As agências policiais prendem muito. Aumentou a eficiência do sistema repressivo. Só a nossa unidade prendeu 900 no ano passado Júlio Cesar Oliveira, Chefe da Supic, Polícia Civi

“Nós recebemos os mandados e desenvolvemos um dossiê sobre os procurados. A primeira medida é verificar se o cidadão já está preso por algum crime. Quando está preso, localizamos o presídio e damos ciência do novo documento. Caso esteja em liberdade, uma equipe vai ao endereço do acusado que consta no mandado. Em alguns casos, o criminoso não é encontrado e o caso segue em acompanhamento”, explicou Oliveira.

Quanto ao número expressivo de mandados pendentes, o superintendente enfatizou que os dados podem carecer de auditoria. Segundo ele, há situações em que uma mesma pessoa consta com mais de um mandado aberto. O delegado citou como exemplo Samuel Gonçalves Rodrigues, 26 anos, conhecido como Catraca. Contra ele, há 11 mandados de prisão preventiva em aberto. Ele é acusado de envolvimento em assassinatos e homicídios em Vila Velha.

“As agências policiais prendem muito, então, aumentou a eficiência do sistema repressivo. Somente a nossa unidade, que não é grande, prendeu 900 pessoas no ano passado. Neste ano, até o dia 26 de abril, já prendemos 250. Nossa média é de três prisões por dia útil. Há casos em que o cidadão recebe mandado de prisão, mesmo já estando preso”, explicou.

OUTRO LADO

Atuação integrada para localizar os foragidos