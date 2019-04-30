Traficantes e assassinos na lista dos mais procurados pela polícia no ES

Dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que o Espírito Santo contabiliza 12.378 mandados de prisão pendentes de cumprimento. Desse total, há 1.020 foragidos e 11.358 procurados. Em todo o País, são 348.232 mandados de prisão a serem cumpridos. Desse total, 327.665 são considerados procurados e 20.567 estão foragidos. A consulta foi realizada no dia 26 de abril.
No último dia 22, nove detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, do Complexo de Xuri. Um deles é apontado pela polícia como chefe do tráfico de Flexal II, em Cariacica. Além dele, estão na lista um agressor de mulher, acusados de roubos e um suspeito de vários homicídios. Até o último domingo, nenhum foragido havia sido capturado.
GRADE
Embora a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) não tenha informado a dinâmica da fuga, Rhuan Karllos Alves Fernandes, presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes), contou que os detentos conseguiram escapar cortando a grade que dá acesso a área externa da unidade.
O delegado Júlio Cesar Oliveira, chefe da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), da Polícia Civil, disse que a Supic trabalha de forma integrada à Polícia Militar, Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e o serviço de inteligência da Sesp.
As agências policiais prendem muito. Aumentou a eficiência do sistema repressivo. Só a nossa unidade prendeu 900 no ano passado
“Nós recebemos os mandados e desenvolvemos um dossiê sobre os procurados. A primeira medida é verificar se o cidadão já está preso por algum crime. Quando está preso, localizamos o presídio e damos ciência do novo documento. Caso esteja em liberdade, uma equipe vai ao endereço do acusado que consta no mandado. Em alguns casos, o criminoso não é encontrado e o caso segue em acompanhamento”, explicou Oliveira.
Quanto ao número expressivo de mandados pendentes, o superintendente enfatizou que os dados podem carecer de auditoria. Segundo ele, há situações em que uma mesma pessoa consta com mais de um mandado aberto. O delegado citou como exemplo Samuel Gonçalves Rodrigues, 26 anos, conhecido como Catraca. Contra ele, há 11 mandados de prisão preventiva em aberto. Ele é acusado de envolvimento em assassinatos e homicídios em Vila Velha.
“As agências policiais prendem muito, então, aumentou a eficiência do sistema repressivo. Somente a nossa unidade, que não é grande, prendeu 900 pessoas no ano passado. Neste ano, até o dia 26 de abril, já prendemos 250. Nossa média é de três prisões por dia útil. Há casos em que o cidadão recebe mandado de prisão, mesmo já estando preso”, explicou.
OUTRO LADO
Atuação integrada para localizar os foragidos
Por nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) destacou que atua de forma integrada com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) para localizar foragidos do sistema prisional. Para isso, conta com o trabalho do Departamento de Inteligência Prisional (DIP) que colabora com informações e levantamentos realizados junto as unidades. “O compartilhamento com as forças de segurança inclui dados registrados no sistema de gerenciamento da população carcerária, além de fotos que identificam os foragidos. A Sejus também realiza operações pontuais com a equipe da Diretoria de Operações Táticas (DOT) quando há denúncias de ocorrências envolvendo foragidos ou detentos do sistema penitenciário”, diz a nota.