Traficantes do ES usam logomarca do McDonald's em pino de cocaína

Criminosos do ES usam logomarca do McDonald's em pino de cocaína Crédito: Internauta

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McDonald's para atrair clientes no tráfico de drogas. Um motorista de aplicativo encontrou um pino de cocaína com o símbolo da empresa na manhã desta quarta-feira (04), em um posto de gás de Laranjeiras, na Criminosos da Grande Vitória estão usando a logomarca da rede de fast-foodpara atrair clientes no tráfico de drogas. Um motorista de aplicativo encontrou um pino de cocaína com o símbolo da empresa na manhã desta quarta-feira (04), em um posto de gás de Laranjeiras, na Serra . Em nota, a empresa disse que condena o uso indevido de sua logomarca.

No pino, também consta o nome "Trem Bala", como é chamada a facção criminosa que é braço armado do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e controla o tráfico de drogas na região do Bairro da Penha , em Vitória

O motorista, que pediu para não ser identificado, disse que ficou assustado quando achou o pino. Para ele, o uso da logomarca de uma rede mundial de fast-food pode atrair crianças para o consumo de drogas. "Quando você usa um nome bala e a maior franquia de fast-food do planeta para colocar no logotipo, fica muito mais fácil iludir crianças. Isso requer atenção porque revela o quanto o crime organizado está crescendo", alertou o motorista.

Hoje, a sede do comando PCV é o conjunto de comunidades formado por Bairro da Penha, Gurigica, Consolação, Bonfim, Itararé e São Benedito. A expansão é promovida pelo Trem Bala. Na ampliação das bocas de fumo, são eles, segundo a polícia, os responsáveis pelos homicídios. Tomam o território, chamam os expulsos para trabalhar junto e, se estes não aceitam, os matam. Já o PCV é responsável pelo gerenciamento das drogas.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e que esse é um trabalho feito de modo sigiloso. A Polícia garantiu que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram executadas.