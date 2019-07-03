OUSADIA

Traficantes cortam luz de praça em Vila Velha para vender drogas

Os criminosos apagaram as luzes da parte de trás da praça do Vale Encantado às 18h10 e ordenaram que todos que estavam no local se retirassem.

Publicado em 3 de julho de 2019 às 23:06

Praça do bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Crédito: Elis Carvalho

Criminosos de Vale Encantado, em Vila Velha, parecem querer impor as próprias regras na região sem medo da polícia. Isso porque traficantes cortaram a luz da única praça do bairro na última terça-feira para facilitar a venda de drogas sem que sejam identificados. Com medo, moradores contam que a ação dos bandidos é frequente dia e noite.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, os criminosos apagaram as luzes da parte de trás da praça do Vale Encantado às 18h10 e ordenaram que todos que estavam no local se retirassem. A ação foi flagrada por câmeras de videomonitoramento.

A Polícia Militar foi acionada e quatro viaturas foram ao local para dar cobertura para que a Escelsa EDP fizesse os reparos para restabelecer a iluminação, que voltou a partir das 19h10.

“A Prefeitura informa que os agentes de videomonitoramento ao visualizarem qualquer movimento de tráfico e uso de drogas na Praça de Encantado, acionam imediatamente as forças policiais. As ações têm inibido o tráfico e uso de drogas na região”, informou, por nota.

MEDO

A reportagem esteve na praça para conversar com moradores e comerciantes. Com medo, a maioria preferiu não comentar o caso. Mas alguns moradores informaram que o tráfico e uso de drogas na região é comum a qualquer hora do dia.

“Eles não respeitam ninguém. Usam drogas e vendem na frente de crianças, a qualquer hora do dia. A gente fica até com medo de frequentar a praça”, lamentou uma aposentada, de 65 anos que preferiu não se identificar.

POLÍCIA

Procurada, a PM informou por nota que está presente no bairro por meio de policiamento ostensivo, com patrulhamento preventivo, além de operações de cercos táticos e abordagens.

“A PM lembra que todas as ocorrências devem ser registradas via Ciodes (190), pois é com base nestes registros e no apontamento dos moradores sobre os pontos mais sensíveis do bairro, que a polícia traça seu plano de segurança, fazendo o reforço policial. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia também podem ser feitas pelo telefone 181”.

Já a Polícia Civil, afirmou que a inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado, incluindo Vale Encantado, em Vila Velha, onde já foram feitas operações de combate ao tráfico.

