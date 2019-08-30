Traficante que se passava por policial para matar é preso na Serra

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 15:23
Acusado de executar quatro pessoas, Thalles de Amorim Portes, 25 anos, finalmente foi preso, em Jardim Carapina, na Serra. Junto de comparsas, Thalles usava roupa e colete da polícia para invadir a casa de rivais e executá-los na frente dos familiares.
Atualmente, Thalles comandava a gangue do Ponto Final de Jardim Carapina, desde que o comparsa, Filipe Xavier da Conceição, foi preso em março pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra.
Os dois são acusados de agirem juntos em quatro assassinatos. Eles se vestiam com roupas pretas e coletes da polícia, arrombavam as portas da casa da pessoa que pretendiam matar por volta das 3 horas e executavam o alvo com muitos tiros.
Esse era o modo próprio deles agirem. Invadiam as residências e matavam de forma covarde as vítimas na frente de familiares e com vários disparos de arma de fogo, como forma de demonstrar poder a outras gangues rivais e intimidar familiares a prestarem depoimentos, observou o delegado responsável pelas investigações, Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.
Thalles foi preso
Estão na lista de crimes de Thalles e Filipe os assassinatos de:
1) Leandro Gonçalves Freitas, em 26/12/2015;
2) Wesley Gonçalves de Magalhães, o Menor 157, em 16/05/2016,
3) Cláudio Machado Conrado, o Bacu, morto em 11/07/2016, morto com 30 tiros;
4) Ademir Lempke do Nascimento, em 15/02/2018, executado com 50 tiros.
Thalles foi preso dentro de um lava-jato, na manhã de quarta-feira (29), no bairro Jardim Carapina, na Serra, pela equipe da DHPP Serra. Segundo Sandi Mori, as mortes foram motivadas pela disputa do tráfico de drogas. Felipe queria ser chefe da Gangue do Ponto Final e contou com a ajuda de Thalles para eliminar um por um dos que o atrapalhavam nesse plano, descreveu.
O detido negou os crimes em depoimento e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
