Traficante que se passava por policial para matar é preso na Serra

Thalles de Amorim Portes usava roupa e colete da polícia para invadir a casa de rivais e executá-los na frente dos familiares

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 15:23

Thalles de Amorim Portes, 25 anos Crédito: Polícia Civil

Acusado de executar quatro pessoas, Thalles de Amorim Portes, 25 anos, finalmente foi preso, em Jardim Carapina, na Serra. Junto de comparsas, Thalles usava roupa e colete da polícia para invadir a casa de rivais e executá-los na frente dos familiares.

Atualmente, Thalles comandava a gangue do Ponto Final de Jardim Carapina, desde que o comparsa, Filipe Xavier da Conceição, foi preso em março pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra.

Os dois são acusados de agirem juntos em quatro assassinatos. Eles se vestiam com roupas pretas e coletes da polícia, arrombavam as portas da casa da pessoa que pretendiam matar por volta das 3 horas e executavam o alvo com muitos tiros.

Esse era o modo próprio deles agirem. Invadiam as residências e matavam de forma covarde as vítimas na frente de familiares e com vários disparos de arma de fogo, como forma de demonstrar poder a outras gangues rivais e intimidar familiares a prestarem depoimentos, observou o delegado responsável pelas investigações, Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.

Estão na lista de crimes de Thalles e Filipe os assassinatos de:

1) Leandro Gonçalves Freitas, em 26/12/2015;

2) Wesley Gonçalves de Magalhães, o Menor 157, em 16/05/2016,

3) Cláudio Machado Conrado, o Bacu, morto em 11/07/2016, morto com 30 tiros;

4) Ademir Lempke do Nascimento, em 15/02/2018, executado com 50 tiros.

Thalles foi preso dentro de um lava-jato, na manhã de quarta-feira (29), no bairro Jardim Carapina, na Serra, pela equipe da DHPP Serra. Segundo Sandi Mori, as mortes foram motivadas pela disputa do tráfico de drogas. Felipe queria ser chefe da Gangue do Ponto Final e contou com a ajuda de Thalles para eliminar um por um dos que o atrapalhavam nesse plano, descreveu.

O detido negou os crimes em depoimento e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.





