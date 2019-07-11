Tráfico Internacional

Traficante que comandava tráfico no ES em Paraguai chega a Vitória

Frank André de Paula desembarcou no Aeroporto de Vitória, na noite desta quarta-feira (10), por volta das 20h15, acompanhado de policiais federais

Publicado em 11 de julho de 2019 às 02:35 - Atualizado há 6 anos

Frank André, traficante preso pela Polícia Federal no Paraguai Crédito: Ricardo Medeiros

Suspeito de tráfico internacional, Frank André de Paula, de 32 anos, que comandava uma organização criminosa em Balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha, preso no Paraguai no dia 4 deste mês, desembarcou no Aeroporto de Vitória, na noite desta quarta-feira (10), por volta das 20h15. O criminoso estava escoltado por policiais federais.

Depois do pedido de ajuda da Polícia Federal do Espírito Santo, à Polícia Federal do Paraguai, Frank foi localizado e preso na zona rural de Capitán Bado, na fronteira com a cidade de Coronel Sapucaí, no Mato Grosso do Sul.

De calça jeans, chinelo e jaqueta preta, ele foi levado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde não se preocupou em esconder o rosto. Inclusive, a polícia pediu para que a imprensa não se aproximasse do suspeito, pois, mesmo algemado, ele apresentava perigo.

O acusado não quis falar com a imprensa.

O CASO

Frank tinha cinco mandados de prisão preventiva por homicídio, além de tráfico de drogas e armas.

Além da região de Grande Ponta da Fruta, o núcleo de inteligência da Guarda Municipal de Vila Velha identificou que Frank também era responsável pelo tráfico de drogas em outros bairros da Grande Vitória, fornecendo maconha, haxixe e crack.

"Após identificar o local onde o acusado estava foragido ilegalmente naquele país, a Guarda Municipal solicitou a ajuda da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Espírito Santo, que estabeleceu os contatos com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai para a prisão do traficante", explicou a Guarda, por nota.

O acusado estava foragido havia quatro anos, com cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual por homicídio, além de tráfico de drogas e armas. Ele vivia na zona rural da cidade de Captán Bado, onde foi encontrado. A região é conhecida por ser rotas do tráfico internacional de drogas e armas.

Frank André, traficante preso pela Polícia Federal no Paraguai Crédito: Ricardo Medeiros





INVESTIGAÇÃO

A reportagem conversou com o coordenador especial de inteligencia da Guarda Municipal de Vila Velha, que por motivos de segurança não será identificado. Ele explicou como foi a investigação que levou à prisão do narcotraficante.

Ele contou que Frank é um traficante conhecido em Vila Velha por ter sido morador de Balneário Ponta da Fruta por muitos anos, onde traficava.

"Recebemos informações de que ele abastecia as drogas na região, além de atuar em outros bairros da Grande Vitória como revendedor. Há quatro anos ele residia no Paraguai, na fronteira com o Mato Grosso do Sul, uma rota conhecida de tráfico de drogas. De lá, ele trazia as drogas normalmente através de mulas - pessoas pagas para trazer os entorpecentes de ônibus ou carro. A carga também vinha via transportadora, em caminhões", contou

Ainda de acordo com o coordenador, a inteligência da Guarda passou a acompanhar o traficante e no início de 2019, junto com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizaram uma operação que resultou na prisão de um dos comparsas de Frank. Na ocasião, foram encontradas armas e drogas.

VIDA CONFORTÁVEL

"A partir daí, conseguimos mais informações sobre o Frank e durante as investigações localizamos o endereço exato da chácara onde ele vivia com a mulher no Paraguai. Entramos em contato com a Polícia Federal, que fez a ponte com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Ele tinha uma vida confortável, numa residencia grande, com carro, moto e circulando normalmente no país vizinho, usando documentos falsos. É uma importante prisão, devido a periculosidade do criminoso, que tinha mandado de prisão inclusive por homicídio", afirmou.

