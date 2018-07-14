Traficante é preso em Jardim Camburi acusado de assassinato na Serra

Um traficante foi preso dentro de um apartamento em Jardim Camburi, Vitória, no final da tarde desta sexta-feira (13). Ele é acusado de envolvimento na morte de um garçom.

O suspeito é Renato Antônio Alves Rezende Filho, 25 anos. O crime aconteceu no dia 22 de fevereiro, no Bairro de Fátima, na Serra.

A vítima, o garçom Robson dos Santos Antônio, 28, seguia para a casa da mãe dele a pé quando foi surpreendido por um veículo de cor preta.

Na condução do veículo estava Renato. Os passageiros eram outros dois comparsas dele que estavam armados e abriram fogo contra a vítima, detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

No dia do crime, Robson chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento de Carapina, mas não resistiu e morreu.

Robson dos Santos Antônio, garçom morto por Renato Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Após investigações, a polícia chegou até à identificação de Renato, que já cumpriu condenação por tráfico de drogas, e que possuía rixa com Robson. Renato também é apontado como dono de uma das bocas de fumo do bairro de Fátima, segundo a polícia.

Após 15 dias de monitoramento do suspeito, a equipe da DHPP da Serra conseguiu detê-lo dentro do apartamento onde morava, em um prédio de Jardim Camburi, em Vitória, onde morava com a esposa.

Ele é um indivíduo perigoso, que já cumpriu pena por tráfico, e é muito bem articulado e discreto, observou o delegado Sandi Mori.

Em depoimento, ele negou o envolvimento no crime. Renato foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória de Viana.