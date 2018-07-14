Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de apartamento

Traficante é preso em Jardim Camburi acusado de assassinato na Serra

A vítima seguia para a casa da mãe dele a pé quando foi surpreendido por um veículo de cor preta

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 23:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 23:59
Um traficante foi preso dentro de um apartamento em Jardim Camburi, Vitória, no final da tarde desta sexta-feira (13). Ele é acusado de envolvimento na morte de um garçom.
O suspeito é Renato Antônio Alves Rezende Filho, 25 anos. O crime aconteceu no dia 22 de fevereiro, no Bairro de Fátima, na Serra.
A vítima, o garçom Robson dos Santos Antônio, 28, seguia para a casa da mãe dele a pé quando foi surpreendido por um veículo de cor preta.
Na condução do veículo estava Renato. Os passageiros eram outros dois comparsas dele que estavam armados e abriram fogo contra a vítima, detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
No dia do crime, Robson chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento de Carapina, mas não resistiu e morreu.
Robson dos Santos Antônio, garçom morto por Renato Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Após investigações, a polícia chegou até à identificação de Renato, que já cumpriu condenação por tráfico de drogas, e que possuía rixa com Robson. Renato também é apontado como dono de uma das bocas de fumo do bairro de Fátima, segundo a polícia.
Após 15 dias de monitoramento do suspeito, a equipe da DHPP da Serra conseguiu detê-lo dentro do apartamento onde morava, em um prédio de Jardim Camburi, em Vitória, onde morava com a esposa.
Ele é um indivíduo perigoso, que já cumpriu pena por tráfico, e é muito bem articulado e discreto, observou o delegado Sandi Mori.
Em depoimento, ele negou o envolvimento no crime. Renato foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória de Viana.
A polícia ainda procura pelos outros dois envolvidos no crime.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados