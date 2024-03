Traficante é baleado por rivais, capota carro e acaba preso em Cariacica

Yago Saib Bahia da Silva, de 31 anos, foi perseguido por rivais e foi alvo de tiros; contra ele havia um mandado de prisão em aberto recapturado, mas de atendimento médico

Um homem de 31 anos acabou ferido e com o carro capotado no bairro Sotelândia, em Cariacica, na noite de domingo (17). A Polícia Militar esteve no local para atendimento da ocorrência, como mostra um vídeo em que o carro aparece virado, com as rodas para cima, e descobriu que contra o motorista, identificado como Yago Saib Bahia da Silva, havia um mandado de prisão em aberto. Ele é apontado pela corporação como um dos chefes do tráfico de drogas de Ilha do Príncipe, em Vitória, e teria sido perseguido e baleado por rivais, ficando com os braços feridos pelos disparos.