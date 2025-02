Traficante de Cariacica que estava foragido da Justiça é preso na Serra

“Após recebermos da inteligência da PRF, juntamente com a diretoria da inteligência da Sesp (Secretaria de Segurança Pública), foi dito que um veículo vindo do Norte passaria pela Grande Vitória. Fizemos uma blitz e abordamos o veículo. O condutor e passageiro, inicialmente, não apresentaram nenhuma documentação, o que levantou suspeita”, explicou o policial federal Waldir Soares>

Foram realizadas buscas no interior do veículo, sendo encontrado R$ 2.136 reais em espécie, uma lista com números de telefones de várias pessoas e pertences pessoais dos abordados. >