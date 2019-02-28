Home
Traficante chefe do Trem Bala é preso em Vitória

Prisão faz parte da operação conjunta da Polícia Militar e do NUROC que acontece desde estar quarta-feira (27) na região do Bonfim e Bairro da Penha