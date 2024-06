Trabalhadores são recebidos a tiros em imóvel de Alegre

Grupo faria serviço em uma laje; homem foi detido pela Polícia Militar e levado à delegacia da cidade

Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Militar, no Centro de Alegre, Sul do Espírito Santo, depois de atirar contra quatro pessoas. As vítimas contaram que foram ao local para um serviço de pedreiro na laje do imóvel. A obra seria realizada no último andar, onde o detido mora. Ao abrirem o portão, no entanto, foram recebidos a tiros.