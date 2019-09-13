Home
Trabalhador rural é assassinado a tiros no interior de Linhares

Segundo a PM, Adelvane Firmino dos Santos, de 26 anos, estava trabalhando e ia desligar a bomba de irrigação quando foi morto

Gazeta Online

Publicado em 13 de setembro de 2019 às 14:28

 - Atualizado há 6 anos

Chegada ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves

Um trabalhador rural de 26 anos foi assassinado a tiros em Linhares, Região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (12). O crime aconteceu na localidade de Chapadão do 15, interior do município, por volta de 22 horas.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem diversos disparos de arma de fogo nas proximidades de uma residência rural. Ao chegar no local, os militares encontraram o corpo de Adelvane Firmino dos Santos.

Testemunhas disseram aos policiais que a vítima estava trabalhando e ia desligar a bomba de irrigação quando foi morto. A moto de Adelvane estava com o motor ligado, próximo à casa de máquinas de irrigação.

Segundo a PM, populares afirmaram que o trabalhador rural não tinha inimigos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu se foi preso algum suspeito pelo crime e qual delegacia faz as investigações.

