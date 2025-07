Acidente de trabalho

Trabalhador de obra morre eletrocutado e outro fica ferido em Ibatiba

Eberlândio Novais Santos morreu atingido por uma descarga elétrica na construção de uma cobertura metálica, na tarde da última quarta-feira (9); outra vítima foi socorrida

Um jovem de 25 anos morreu eletrocutado no bairro Boa Vista, município de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (9). A Polícia Militar informou que, conforme relatos de testemunhas, Eberlândio Novais Santos e outro indivíduo trabalhavam em uma obra de construção de uma cobertura metálica quando sofreram uma descarga elétrica. A outra vítima foi levada com queimaduras para um hospital.>