Tiroteio no Morro da Boa Vista assusta moradores durante a madrugada

Morro Boa Vista, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

(veja vídeo abaixo). Segundo moradores, bandidos de um morro vizinho invadiram a região por volta de 1h. Eles lutam pelo controle do tráfico de drogas na região. Moradores do Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha , foram acordados pelo som dos tiros na madrugada desta segunda-feira (21). Foi mais de uma hora de tiroteio no bairro. Segundo moradores, bandidos de um morro vizinho invadiram a região por volta de 1h. Eles lutam pelo controle do tráfico de drogas na região.

A população ainda estava assustada quando o dia amanheceu. Por motivo de segurança, uma moradora, que preferiu não se identificar, gravou um áudio contando sobre os momentos de pavor.

"Quase uma hora da madrugada e acordei com muito tiro. Foi uma coisa horrível, porque eu moro aqui há muitos anos e eu já vi muita coisa, nós já passamos por muita violência, mas tanto tiro assim foi a primeira vez", descreve a moradora.

Pelas ruas, praticamente todas as casas ficaram com marcas de tiros, as balas acertaram as paredes, muros, varandas e nem o carro, que estava estacionado no pé do morro, escapou.

Na varanda de uma das casas, o morador encontrou o projétil que acertou a parede do quarto dele. Outro morador juntou as cápsulas que encontrou na porta de casa. Depois do tiroteio, o policiamento foi reforçado e várias viaturas da Polícia Militar subiram o morro hoje cedo.

"Nós já tínhamos esquecido esses tiroteios constantes que tinham aqui há algum tempo atrás, e agora nós estamos revivendo isso aqui na comunidade. A gente não sabe nem como a gente anda dentro do bairro e, se isso for começar, eu acredito que muitas pessoas não vão nem querer ficar aqui mais, porque foi um terror", relata uma moradora.

Quem mora no bairro tem medo que a situação piore. Segundo os moradores, a troca de tiros aconteceu porque traficantes de um bairro da região teriam invadido o Morro da Boa Vista e tentado tomar o controle do tráfico.

POLÍCIA

Sesp), por nota, informa que foi acionada por volta da 1h. Os policiais estiveram na região do Morro da Boa Vista e também fizeram rondas no Morro do Meio, Morro da Bomba, e na subida do bairro Sagrada Família, mas não conseguiram prender nenhum suspeito. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (), por nota, informa que foi acionada por volta da 1h. Os policiais estiveram na região do Morro da Boa Vista e também fizeram rondas no Morro do Meio, Morro da Bomba, e na subida do bairro Sagrada Família, mas não conseguiram prender nenhum suspeito.

Polícia Militar, durante as buscas foi encontrado na rua um estojo com munições de armas calibre ponto 40 e 9 milímetros no chão. A polícia disse ainda que conversou com os moradores e ninguém quis passar informações sobre quem seria o responsável pelos tiros e pede ajuda de quem possa ter visto alguma coisa, que entre em contato pelo 181. De acordo com a, durante as buscas foi encontrado na rua um estojo com munições de armas calibre ponto 40 e 9 milímetros no chão. A polícia disse ainda que conversou com os moradores e ninguém quis passar informações sobre quem seria o responsável pelos tiros e pede ajuda de quem possa ter visto alguma coisa, que entre em contato pelo 181.

Veja imagens feitas por um morador do Morro da Boa Vista