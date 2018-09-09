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Vitória

Tiroteio em Itararé assusta moradores e provoca correria em praça

Rajadas de tiros foram disparadas próximas à pracinha do bairro. O caso aconteceu por volta das 15h30 deste sábado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 21:40

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 21:40

Praça de Itararé Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Moradores de Itararé, em Vitória, há alguns dias, convivem lado a lado com o medo. Neste sábado (8), por volta das 15h30, mais um episódio de violência gratuita marcou a tarde de quem estava na pracinha. Rajadas de tiros foram disparadas em uma das principais ruas do bairro, assustando moradores e comerciantes.
Alguns comerciantes contaram que, apesar dos tiros, ninguém se feriu. No entanto, o susto foi tão grande, que algumas pessoas que estavam no local buscaram abrigo em um supermercado da região. Quando a reportagem chegou no bairro, a polícia não estava no local, e criminosos exigiram a saída da equipe.
A assessoria de imprensa da Polícia Militar respondeu, em nota, que um indivíduo armado foi visto na região por militares. Disse ainda que buscas foram realizadas no bairro, mas ninguém foi localizado.
CASOS RECENTES
Há menos de um mês, dia 27 de agosto, os moradores de Itararé viveram uma noite violenta. Uma gangue formada por cinco pessoas armadas fez dois ataques em um intervalo de pouco mais de uma hora.
No primeiro registro, um adolescente de 16 anos ficou ferido ao ser baleado no pé. Ele jogava bola na quadra do bairro quando um carro invadiu a calçada. O bando desceu e abriu fogo contra os meninos que jogavam. A maioria conseguiu escapar, mas um deles foi atingido enquanto corria.
Pouco tempo depois, o alvo foi o carro de um aposentado, 64. Ele passava pela rua das Palmeiras quando foi surpreendido por homens encapuzados que tentaram impedí-lo de seguir pela rua. Os criminosos atiraram contra o carro, mas o aposentado conseguiu sair ileso.
A noite seguinte também foi marcada pela violência. O estudante Victor Gabriel Abílio Florentino, de 14 anos, que morava em Santa Marta, foi assassinado a tiros próximo à praça de Andorinhas.
Fontes da polícia ouvidas pela reportagem explicaram que o conflito na região é antigo e divide-se em duas frentes: uma do grupo de traficantes de Andorinhas, com apoio dos bandidos de Santa Martha, e outra facção de Itararé, que recebe auxílio dos criminosos do Bairro da Penha.

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