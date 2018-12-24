Tiros e pânico em assalto com refém em banco de Barra de São Francisco

Viaturas da PM em frente à agência do Sicoob em Barra de São Francisco Crédito: Internauta

A agência de um banco, no Centro de Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado, foi alvo de criminosos na manhã desta segunda-feira (24). Armados, os suspeitos invadiram o Sicoob e mantiveram uma funcionária refém. A Polícia Militar cercou a área e confirmou a ação criminosa. Em um vídeo, é possível ouvir disparos de arma de fogo e moradores e comerciantes em pânico.

Em nota, a PM informou que três indivíduos já foram detidos após tentar assaltar a agência bancária. "Eles chegaram a fazer uma funcionária refém, mas rapidamente a PM chegou ao local e controlou a situação. Com os suspeitos foram apreendidas duas pistolas 9mm", diz a nota.

Em nota, o Sicoob informou que a agência de Barra de São Francisco foi invadida na manhã desta segunda-feira (24) por dois criminosos, na companhia de um funcionário cuja família havia sido sequestrada pelo bando na véspera. Os suspeitos tentaram o acesso ao cofre da cooperativa, mas não conseguiram e foram presos. O sistema de segurança acionou a polícia. Ninguém ficou ferido e a família foi libertada. O Sicoob destaca que a ação dos policiais foi rápida e muito eficiente. A agência de Barra de São Francisco vai permanecer fechada hoje

Outro caso

Na madrugada do último dia 19, bandidos usaram explosivos e estouraram a porta de vidro da agência do Sicoob em Laginha de Pancas, distrito de Pancas. Eles também tentaram abrir o cofre, mas não conseguiram. O banco ficou destruído e, até o momento, ninguém foi preso.