'Tiraram a vida do meu genro à toa', desabafa sogra de vítima de ataque

Depois da noite trágica que terminou com três mortos e dois feridos, no alto do morro do bairro Moscoso, na divisa com o Morro da Piedade, em Vitória, na noite desta segunda-feira (14), familiares e amigos das vítimas estão inconsoláveis. A sogra do coletor de lixo Patrick de Oliveira Sousa, de 26 anos, que morreu durante o tiroteio, preferiu não se identificar e relatou, muito emocionada, toda a situação. Segundo a mulher, Patrick havia saído para buscar refrigerante em um local que sempre ia, mas assim que saiu de casa os tiros foram ouvidos.
"Ele tinha costume de ir lá sempre comprar e nunca demorava. Na hora, estava ele e mais quatro pessoas conversando. Eles já chegaram atirando, não perguntaram nada, atiraram e foram embora sem falar nada. Tiraram a vida do meu genro à toa, como se ele fosse um lixo, e foram embora", desabafa.
A sogra da vítima diz que Patrick frequentava muito a casa porque a filha dela, de 19 anos, está grávida de cinco meses e o jovem dava força à menina, com quem mantinha um relacionamento há cerca de um ano.
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O Patrick estava com a minha filha há um ano. Ele era de Vila Velha, mas como minha filha está grávida dele, ele estava com frequência na minha casa para dar apoio a ela. A gente espera justiça, mas mais a justiça de Deus, por que a do homem é falha. Meu genro não tinha vícios, não bebia, não fumava. Agora minha filha está lá, dopada de remédio, não consegue nem falar. É uma cena difícil de acreditar, parece um filme de terror
FALTA DE SEGURANÇA
A mulher ainda afirma que pretende ir embora do bairro, mas não sabe se terá condições financeiras para sair. Questionada sobre a base da Polícia Militar, instalada no Morro da Piedade, a sogra de Patrick diz que não viu diferenças e que os moradores do local vivem como verdadeiros presidiários.
"A gente vive como se fosse presidiário, portão 24 horas fechado com cadeado, não temos liberdade, se a gente sai, não podemos voltar à noite, temos medo de subir o morro. A sensação é de impunidade. A base da PM é praticamente na rua, o perigo é lá em cima no alto do morro, então não mudou nada lá em cima", descreve.
VÍTIMA NÃO TINHA PASSAGENS
De acordo com a polícia, Patrick Oliveira de Sousa, 26 anos, era coletor de lixo em Vitória, ajudante de pedreiro nas horas vagas, não tinha passagem pela polícia e era morador do bairro Cobilândia, em Vila Velha. Patrick era amigo do coletor de lixo que foi baleado, mas sobreviveu.
ENTREVISTA COM A SOGRA DA VÍTIMA
A instalação da Base no Morro da Piedade trouxe segurança na região?
A Base fica lá embaixo, os policiais estão lá com frequência, mas não trouxe paz lá em cima.
Policiais fazem rondas no bairro?
Durante o dia sim, mas a noite não.
A insegurança continua no bairro?
Continuou sim, mataram três inocentes lá em cima.
Como era o Patrick?
Patrick era uma pessoa muito doce, trabalhador, estava feliz porque ia ter um filho e tiraram a vida do meu menino como se fosse um bicho. Chegaram atirando sem perguntar nada.
Com informações de Kaique Dias e Ygor Amorim