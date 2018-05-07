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Sul do ES

Tio foge após ser flagrado tentando ver sobrinha nua em Marataízes

O suspeito fugiu assim que foi flagrado pelo cunhado, pai da menina

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 14:09
O caso está endo investigado pela Delegacia de Marataízes Crédito: Google Maps
O tio de uma adolescente de 12 anos fugiu após ser flagrado pelo pai da menina no momento em que pedia à vitima para ver seus seios no bairro Santa Rita II, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, na noite deste domingo (06).
O pai da adolescente contou para a Polícia Militar que sua filha estava dentro do quarto, em sua cama, e o cunhado estava na janela do lado de fora da casa quando teria feito o pedido para a menina. O suspeito fugiu assim que foi flagrado pelo cunhado.
A PM fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o homem, que é irmão da mãe da adolescente. O caso vai ser investigado pela delegacia de Marataízes.

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