Tio foge após ser flagrado tentando ver sobrinha nua em Marataízes

O caso está endo investigado pela Delegacia de Marataízes Crédito: Google Maps

O tio de uma adolescente de 12 anos fugiu após ser flagrado pelo pai da menina no momento em que pedia à vitima para ver seus seios no bairro Santa Rita II, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, na noite deste domingo (06).

O pai da adolescente contou para a Polícia Militar que sua filha estava dentro do quarto, em sua cama, e o cunhado estava na janela do lado de fora da casa quando teria feito o pedido para a menina. O suspeito fugiu assim que foi flagrado pelo cunhado.