Home
>
Polícia
>
Teve bolsa com pertences roubados em assalto? Saiba como proceder

Teve bolsa com pertences roubados em assalto? Saiba como proceder

Em caso de chaves roubadas, o delegado Henrique Vidigal, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial, disse que vale até trocar a fechadura de casa