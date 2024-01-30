Técnico em enfermagem é preso suspeito de furtar fentanil de hospital em Vitória

Técnico em enfermagem é preso pela PF suspeito de furtar fentanil de hospital do ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um técnico em enfermagem de 29 anos foi preso pela Polícia Federal suspeito de furtar ampolas de fentanil do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, que fica no Centro de Vitória . As investigações mostraram que, em dezembro do ano passado, ele teria solicitado pelo menos 15 ampolas do medicamento, usando o acesso de outro funcionário, indicando pacientes que não precisavam do fármaco.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após uma denúncia do hospital, que identificou a falta de mais de 400 ampolas de fentanil no estoque, sem prescrição de retirada.

O técnico trabalhou no hospital durante quatro meses. O mandado de busca foi cumprido na segunda-feira (29), na casa dele em Vila Velha. Um mandado de prisão temporária foi cumprido e, após ser interrogado pela PF, o suspeito foi entregue ao sistema prisional do Estado.

O investigado, caso comprovado o crime, pode responder por furto e tráfico de drogas, com pena que pode ultrapassar 15 anos de prisão e multa.

As investigações prosseguem sendo conduzidas pela Polícia Federal, para comprovar a participação do técnico e de outros suspeitos que possam ter envolvimento com o furto e comercialização do medicamento desviado.

O que é o fentanil?

O fentanil é um medicamento 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. Traficantes costumam misturá-lo com outras drogas, dando uma sensação de anestesia e relaxamento para quem usa.

Frascos de fentanil, um anestésico médico que tem sido usado como drogas Crédito: Reprodução | TV Gazeta