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'Superdroga'

Técnico em enfermagem é preso suspeito de furtar fentanil de hospital em Vitória

Homem de 29 anos trabalhou por quatro meses Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo; instituição fez denúncia sobre falta do medicamento
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 jan 2024 às 10:55

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 10:55

Técnico em Enfermagem é preso pela PF suspeito de furtar fentanil de hospital do ES
Técnico em enfermagem é preso pela PF suspeito de furtar fentanil de hospital do ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Um técnico em enfermagem de 29 anos foi preso pela Polícia Federal suspeito de furtar ampolas de fentanil do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, que fica no Centro de Vitória. As investigações mostraram que, em dezembro do ano passado, ele teria solicitado pelo menos 15 ampolas do medicamento, usando o acesso de outro funcionário, indicando pacientes que não precisavam do fármaco.
Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após uma denúncia do hospital, que identificou a falta de mais de 400 ampolas de fentanil no estoque, sem prescrição de retirada. 
O técnico trabalhou no hospital durante quatro meses. O mandado de busca foi cumprido na segunda-feira (29), na casa dele em Vila Velha. Um mandado de prisão temporária foi cumprido e, após ser interrogado pela PF, o suspeito foi entregue ao sistema prisional do Estado.
O investigado, caso comprovado o crime, pode responder por furto e tráfico de drogas, com pena que pode ultrapassar 15 anos de prisão e multa.
As investigações prosseguem sendo conduzidas pela Polícia Federal, para comprovar a participação do técnico e de outros suspeitos que possam ter envolvimento com o furto e comercialização do medicamento desviado.

O que é o fentanil?

O fentanil é um medicamento 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. Traficantes costumam misturá-lo com outras drogas, dando uma sensação de anestesia e relaxamento para quem usa.
Frascos de fentanil
Frascos de fentanil, um anestésico médico que tem sido usado como drogas Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Em fevereiro de 2023, o Espírito Santo registrou a primeira apreensão de fentanil em uma  zona rural de Cariacica. À época, os frascos chamaram muita atenção, já que, até então, não era comum de ser visto no Estado. Um ponto citado na ocasião foi a proximidade com o carnaval. "Nos parece que esse entorpecente veio de forma adequada a atender esse momento", disse o  Tarcisio Otoni, da Polícia Civil, em entrevista no ano passado. 
Depois disso, num período de seis meses, houve mais duas apreensões: 41 ampolas com fentanil foram apreendidas no Bairro da Penha, em Vitória, em agosto; dias depois, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou o medicamento com uma mulher em Rio Novo do Sul. Ela disse que estava levando o material para o namorado em Marataízes, no Sul do Estado
Em meio às apreensões, em agosto do ano passado, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arrusa, deu entrevista para a TV Gazeta dizendo que as investigações apontavam que o fentanil, de fato, estaria sendo desviado de hospitais. Confira:

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