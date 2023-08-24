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Na BR 101

Mulher é presa levando crack, cocaína e fentanil para o namorado no ES

Motorista foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal, no fim da tarde desta quinta-feira (24), em Rio Novo do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2023 às 20:38

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 20:38

Droga apreendida em Rio Novo
Ampolas de fentanil, crack e 5 mil pinos para cocaína foram apreendidos com a motorista pela PRF Crédito: Divulgação/PRF
Uma mulher foi presa, no fim da tarde desta quinta-feira (24), na BR 101, com crack, cocaína e fentanil - sintético 50 vezes mais potente do que a heroína. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rio Novo do Sul e, de acordo com os agentes, a suspeita, que não teve a identidade informada, disse que levava a droga para o namorado que mora em Marataízes.
Segundo a PRF, foram apreendidos 1,2 kg de crack, 3,3 kg de cocaína, 14 ampolas de 10 ml de Fentanil e 5 mil pinos usados para armazenar entorpecentes. A mulher conduzia um veículo Toyota Etios e foi abordada no km 392 da BR-101. Após a abordagem, ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Itapemirim.

Mulher é presa levando crack, cocaína e fentanil para o namorado no ES

A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o encaminhamento do caso, mas não houve retorno até a publicação do texto.

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