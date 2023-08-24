Mulher é presa levando crack, cocaína e fentanil para o namorado no ES

Ampolas de fentanil, crack e 5 mil pinos para cocaína foram apreendidos com a motorista pela PRF

Segundo a PRF, foram apreendidos 1,2 kg de crack, 3,3 kg de cocaína, 14 ampolas de 10 ml de Fentanil e 5 mil pinos usados para armazenar entorpecentes. A mulher conduzia um veículo Toyota Etios e foi abordada no km 392 da BR-101. Após a abordagem, ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Itapemirim.