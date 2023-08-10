Polícia encontra fentanil em laboratório de drogas em Vitória

PM encontra até fentanil em laboratório do tráfico no Bairro da Penha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Frascos de citrato de fentanil foram encontrados em um laboratório do tráfico de drogas no Bairro da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (8). Segundo especialistas, o opioide é cerca de 100 vezes mais forte do que a morfina e é considerado uma das drogas que mais mata nos Estados Unidos.

Além dos 41 frascos, policiais militares localizaram 5,4 quilos de cocaína, 48 unidades de hemitartarato de norepinefrina, seis quilos de boro, cinco frascos de anestésicos, três de éter, três de acetona, máscaras para gases tóxicos e balanças de precisão, além de 450 gramas de pasta base de cocaína e embalagens.

A apreensão aconteceu na tarde desta terça-feira, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o endereço e, quando estavam chegando perto, viram dois suspeitos armados na frente de uma casa. A dupla conseguiu fugir.