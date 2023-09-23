Fentanil: a chocante morte de criança por suspeita de overdose em creche de Nova York

Nicholas Dominici deveria completar dois anos em novembro Crédito: OTONIEL FELIZ SAMBOY

A morte de Nicholas Dominici, de apenas um ano, por suspeita de overdose por fentanil — um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína e responsável por 75 mil mortes somente no ano passado nos Estados Unidos — chocou os nova-iorquinos.

Segundo a polícia, ele morreu após inalar a poderosa droga na creche administrada por Grei Mendez no bairro do Bronx. Outras três crianças foram hospitalizadas.

A droga foi encontrada sob um tapete usado pelas crianças para dormir, disseram as autoridades.

Mendez foi presa, e a polícia agora busca seu marido.

Na quarta-feira (20/9), um porta-voz da polícia nova-iorquina disse à BBC que a corporação ainda estava tentando apurar a identidade do cônjuge da mulher, acusado de co-autoria pela morte de Nicholas.

Imagens de vídeo mostram o marido fugindo antes da chegada da polícia.

Não há nenhuma recompensa sendo oferecida atualmente por sua prisão.

Três crianças foram reanimadas com Narcan, uma droga que reverte a overdose por fentanil, depois que a polícia foi chamada à creche Divino Niño, na noite de sexta-feira (15/9).

Um quilo de fentanil foi descoberto “debaixo de um tapete onde as crianças dormiam”, disse o detetive-chefe da polícia de Nova York, Joseph Kenny, na segunda-feira.

A proprietária da creche Divino Niño, Grei Mendez, de 36 anos, e seu marido, Carlisto Acevedo Brito, de 41 anos, enfrentam acusações federais de porte de entorpecentes “com intenção de distribuição, resultando em morte”, segundo promotores federais.

Imagens de câmeras de vigilância e registros telefônicos mostram que Mendez ligou para Brito várias vezes depois de descobrir que as crianças estavam doentes — antes mesmo de entrar em contato com o 911, o número de emergência dos Estados Unidos.

Seu marido então chegou e retirou várias sacolas de compras cheias da creche, disseram as autoridades.

Mendez também supostamente excluiu cerca de 20 mil mensagens de texto de seu telefone antes de sua prisão, de acordo com os promotores.

Posteriormente, as autoridades conseguiram recuperar o conteúdo.

O advogado de Mendez disse que sua cliente nega as acusações e não sabia que as drogas estavam sendo guardadas na creche.

A polícia diz que o fentanil armazenado no local tinha capacidade para matar 500 mil pessoas.

Fiscais da vigilância sanitária da cidade realizaram uma visita surpresa à creche no dia 6 de setembro, mas não identificaram nada de errado.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, defendeu os agentes na quarta-feira, dizendo à emissora NY1: "O fiscal fez o trabalho dele. E não devemos de forma alguma dar a impressão de que o inspetor falhou com essas crianças e suas famílias".

"Quem não fez o seu trabalho?", acrescentou. "Aqueles indivíduos que deveriam proteger as crianças de lá."

Grei Mendez (foto) disse que, através de seu advogado, não sabia que havia drogas na creche Crédito: Getty Images

O pai de um menino de dois anos que sobreviveu à exposição ao fentanil disse à emissora ABC News que considerou suspeita a presença de três homens do lado de fora do prédio na quinta e sexta-feira.

Entre as mortes pela droga, inclui-se um número crescente de crianças muito pequenas.

No fim de semana, no Estado de Washington, uma criança morreu e outras duas ficaram doentes em incidentes separados envolvendo fentanil, informou a polícia.