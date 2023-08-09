TV Gazeta. "Não temos dúvida de que [o fentanil] está sendo desviado de hospitais. Esse material é hospitalar, utilizado como anestesia. O fato da primeira ter sido apreendida em Cariacica no reduto de um traficante, e agora no Morro da Penha, que é reduto de outro traficante, mostra que há uma ligação entre os dois, o que já suspeitávamos. Agora o trabalho é traçar essa produção de conhecimento com relação a essa identificação", declarou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da

A ação de terça-feira (8) aconteceu depois de investigações da Diretoria da Inteligência da Polícia Militar. Os agentes subiram o Bairro da Penha para cumprir um mandado de busca e apreensão. Quando eles chegaram na casa que era o alvo da operação, encontraram 41 frascos de fentanil.

Nenhum suspeito foi preso, mas nessa mesma apreensão os policiais encontraram 5,4 quilos de cocaína e outras substâncias químicas como acetona e anestésicos. A casa, segundo a PM, era um laboratório para refino, embalo e distribuição de drogas.

"É um medicamento altamente letal que só pode ser utilizado com orientação médica. Ele é utilizado em hospitais para anestesia" José Darcy Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil

Segundo Arruda, os traficantes misturam o fentanil com outras drogas. A polícia está investigando para descobrir como os traficantes estão conseguindo a substância.

Nos Estados Unidos o fentanil ultrapassou a heroína como droga que mais causa mortes por overdose. A preocupação é que o problema se espalhe aqui no Brasil.

"Nós poderemos começar a colher mortes aqui no Espírito Santo como está acontecendo nos Estados Unidos, uma média de 80 mortes por dia, uma epidemia por uso indevido do fentanil como droga", pontuou o delegado.

*Com informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Fentanil está sendo desviado de hospitais, diz polícia do ES