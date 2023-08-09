'Fentanil está sendo desviado de hospitais', diz polícia do ES

Uma droga 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. Pela segunda vez em um intervalo de seis meses, o fentanil foi encontrado com traficantes no Espírito Santo. A apreensão mais recente foi feita pela Polícia Militar e aconteceu na tarde de terça-feira (8), no Bairro da Penha, em Vitória. De acordo com a Polícia Civil, o opioide está sendo desviado de hospitais.
"Não temos dúvida de que [o fentanil] está sendo desviado de hospitais. Esse material é hospitalar, utilizado como anestesia. O fato da primeira ter sido apreendida em Cariacica no reduto de um traficante, e agora no Morro da Penha, que é reduto de outro traficante, mostra que há uma ligação entre os dois, o que já suspeitávamos. Agora o trabalho é traçar essa produção de conhecimento com relação a essa identificação", declarou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta.
A ação de terça-feira (8) aconteceu depois de investigações da Diretoria da Inteligência da Polícia Militar. Os agentes subiram o Bairro da Penha para cumprir um mandado de busca e apreensão. Quando eles chegaram na casa que era o alvo da operação, encontraram 41 frascos de fentanil.
Nenhum suspeito foi preso, mas nessa mesma apreensão os policiais encontraram 5,4 quilos de cocaína e outras substâncias químicas como acetona e anestésicos. A casa, segundo a PM, era um laboratório para refino, embalo e distribuição de drogas.
A primeira apreensão de fentanil com traficantes no Brasil foi aqui no Espírito Santo, em fevereiro: 31 frascos foram encontrados em Cariacica. Uma situação que preocupa a Polícia Civil.
"É um medicamento altamente letal que só pode ser utilizado com orientação médica. Ele é utilizado em hospitais para anestesia"
Segundo Arruda, os traficantes misturam o fentanil com outras drogas. A polícia está investigando para descobrir como os traficantes estão conseguindo a substância.
Nos Estados Unidos o fentanil ultrapassou a heroína como droga que mais causa mortes por overdose. A preocupação é que o problema se espalhe aqui no Brasil.
"Nós poderemos começar a colher mortes aqui no Espírito Santo como está acontecendo nos Estados Unidos, uma média de 80 mortes por dia, uma epidemia por uso indevido do fentanil como droga", pontuou o delegado.
*Com informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta
Fentanil está sendo desviado de hospitais, diz polícia do ES
Correção
09/08/2023 - 8:55
A versão anterior desta matéria informava que o fentanil estava sendo desviado de hospitais do ES, mas esta informação não foi confirmada pela polícia. Título e texto foram atualizados.