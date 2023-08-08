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'Superdroga'

PM encontra fentanil em laboratório do tráfico no Bairro da Penha

Opioide é cerca de 100 vezes mais forte do que a morfina e preocupa autoridades dos Estados Unidos
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 ago 2023 às 19:57

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 19:57

PM encontra até fentanil em laboratório do tráfico no Bairro da Penha
Drogas e material para refino e embalo de entorpecentes estavam numa casa inabitada no Bairro da Penha Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Frascos de citrato de fentanil foram encontrados em um laboratório do tráfico de drogas no Bairro da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (8). Segundo especialistas, o opioide é cerca de 100 vezes mais forte do que a morfina e é considerado uma das drogas que mais mata nos Estados Unidos.
Além dos 41 frascos, policiais militares localizaram 5,4 quilos de cocaína, 48 unidades de hemitartarato de norepinefrina, seis quilos de boro, cinco frascos de anestésicos, três de éter, três de acetona, máscaras para gases tóxicos e balanças de precisão, além de 450 gramas de pasta base de cocaína e embalagens.
A apreensão aconteceu na tarde desta terça-feira, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o endereço e, quando estavam chegando perto, viram dois suspeitos armados na frente de uma casa. A dupla conseguiu fugir.
De acordo com a PM, a casa que os suspeitos estavam vigiando era inabitada e utilizada como laboratório para refino, embalo e distribuição de drogas. O material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.
PM encontra fentanil em laboratório do tráfico no Bairro da Penha

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