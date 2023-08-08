PM encontra fentanil em laboratório do tráfico no Bairro da Penha

Drogas e material para refino e embalo de entorpecentes estavam numa casa inabitada no Bairro da Penha

Além dos 41 frascos, policiais militares localizaram 5,4 quilos de cocaína, 48 unidades de hemitartarato de norepinefrina, seis quilos de boro, cinco frascos de anestésicos, três de éter, três de acetona, máscaras para gases tóxicos e balanças de precisão, além de 450 gramas de pasta base de cocaína e embalagens.