Mais um caso

Suspeitos furtam bikes elétricas em condomínio de Jardim Camburi; vídeo

Uma das bicicletas foi recuperada e um suspeito foi reconhecido nas imagens pelo próprio pai, mas se recusou a se apresentar aos policiais, alegando que iria à delegacia no dia seguinte

Publicado em 2 de junho de 2025 às 11:27 - Atualizado há 10 horas

Duas bicicletas elétricas foram furtadas na manhã de domingo (1º), dentro da garagem de um condomínio no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Câmeras de segurança do prédio registraram a ação de dois indivíduos, que teriam aproveitado quando um portão ficou aberto para entrar no local e cometer o crime. Imagens mostram a dupla fugindo com os veículos (veja acima).

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, um dos suspeitos, que estava com uma bicicleta comum, entrou no edifício pela garagem do condomínio ao perceber que o portão eletrônico havia travado e permanecido aberto. Ele teria observado o espaço, notado as bicicletas elétricas, e em seguida chamou o comparsa.>

Minutos depois, os dois indivíduos retornaram juntos. Imagens registradas pelas câmeras do condomínio mostram um deles montado em uma das bicicletas elétricas e o outro carregando a segunda nas costas, na garupa d comparsa, já que o veículo não ligou. As bicicletas pertencem a dois moradores do edifício.>

Um dos indivíduos foi identificado pela Polícia Militar como morador de outro edifício no mesmo bairro. Ainda conforme o boletim da PM, uma das bicicletas furtadas foi encontrada horas depois, em uma vaga de garagem no prédio onde o suspeito mora. O pai do jovem teria reconhecido o filho nas imagens e tentou convencê-lo a se apresentar à corporação, mas o rapaz teria dito que só compareceria à delegacia no dia seguinte — segunda-feira (2), acompanhado de um advogado.>

Suspeitos de furtar bikes elétricas em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Videomonitoramento

"As guarnições realizaram diligências para localizar os indivíduos e as bicicletas furtadas. Um dos suspeitos foi identificado. Uma equipe foi até o prédio onde ele mora e encontrou uma das bicicletas furtadas em uma vaga de garagem. Em contato com o pai do suspeito, ele identificou o filho nas imagens de videomonitoramento do local do crime. O homem ligou para o filho, que se recusou a se apresentar para a guarnição da PM, afirmando que iria na delegacia no dia seguinte. A bicicleta foi recuperada e entregue na Delegacia Regional de Vitória", informou a Polícia Militar, em nota.>

A PM informa no registro da ocorrência que os policiais receberam informações sobre a identidade do segundo suspeito e tentaram fazer buscas para encontrar o indivíduo e a outra bicicleta elétrica furtada, mas ele e o veículo não foram localizados.>

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do 5º Distrito Policial de Vitória. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", afirmou a corporação.>

Furtos e roubos de bicicletas elétricas dispararam no ES

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), o ano de 2024 registrou 40 furtos e roubos desse tipo de veículo. Somente entre janeiro e abril deste ano, já foram registradas 44 ocorrências. Na Grande Vitória, ocorreram 42 furtos e roubos de bicicletas elétricas até abril de 2025, enquanto todo o ano de 2024 contabilizou 31 casos.>

Conforme os dados da Sesp, Vila Velha é o município com maior número de ocorrências. Entre janeiro e abril de 2024, não havia nenhum registro de furto ou roubo de bicicletas elétricas na cidade. Já no mesmo período de 2025, foram 25 casos. Em todo o ano de 2024, foram 16 registros. >

Logo em seguida vem Vitória. Em 2024, foram 13 ocorrências durante todo o ano, contra 12 já registradas apenas nos primeiros quatro meses de 2025.>

