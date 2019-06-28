Suspeitos de assaltos em Marataízes são presos

Publicado em 28 de junho de 2019 às 09:43
- Atualizado há 6 anos
A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (28), em Marataízes, no Litoral Sul, três suspeitos de envolvimento em crimes na região e que estavam com armas sem registro legal.
Os homens foram abordados após a Polícia verificar um roubo que teria sido cometido por um indivíduo em uma motocicleta, e ao chegarem no bairro Cidade Nova, os PMs foram informados que um veículo Volkswagen Gol estaria dando cobertura para os assaltos e se deslocado em direção à praia.
O carro foi identificado e os homens tentaram fugir, mas foram abordados. No veículo foram encontrados um revólver calibre 32 e uma réplica de arma de fogo.
A Polícia informou, ainda, que um dos indivíduos apresentou falsa identidade, mas foi reconhecido pelos militares como foragido do sistema prisional. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que o conduzido Emilson Santos Leão Filho, de 25 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado ao presidio, onde passará por audiência de custodia. Os demais conduzidos foram ouvidos e liberados. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Marataízes, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
