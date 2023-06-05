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No meio da rua

Suspeito é preso comendo pastel após esfaquear a esposa em Vitória

Homem de 40 anos atingiu a mulher na região da costela; crime ocorreu na tarde desta segunda-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2023 às 17:58

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 17:58

Faca utilizada por suspeito de esfaquear a própria mulher na Vila Rubim
Faca utilizada por suspeito de esfaquear a própria mulher na Vila Rubim Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Um homem de 40 anos foi preso enquanto comia pastel depois de esfaquear a própria esposa na Vila Rubim, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (5). A mulher, de 42 anos, foi atingida na costela direita durante uma discussão dos dois no meio da rua.
De acordo com o inspetor Rocha, da Guarda Municipal de Vitória, uma viatura estava passando pela região da Vila Rubim quando os agentes viram um grupo de pessoas em volta de uma mulher, pedindo ajuda.
"A equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e ela foi levada para o hospital. Perto de onde ela estava, foi localizada a faca. Testemunhas passaram as características do suspeito e, em seguida, chegou via rádio que ele estava numa pastelaria da região mesmo", detalhou Rocha.
Suspeito é preso comendo pastel após esfaquear a esposa em Vitória
O homem, que não teve o nome divulgado, estava comendo pastel quando foi abordado pelos agentes. "Na hora ele quis transferir a responsabilidade para ela, querendo passar a culpa para a vítima, como costuma acontecer em casos de violência doméstica", completou o guarda.
O suspeito foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM). De acordo com o guarda municipal, o homem já tinha outras três passagens criminais por violência doméstica, além de uma por tentativa de homicídio por arma branca.
Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima, que foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Inicialmente, existe a suspeita de que a facada possa ter atingido o pulmão dela. O casal, segundo testemunhas, mora na Ilha do Príncipe, e o marido trabalha como guardador de carros na região do Centro de Vitória.
A reportagem perguntou à Polícia Civil sobre a autuação do suspeito. Quando houver retorno, o texto será atualizado. 

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