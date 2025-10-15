Violência

Suspeito de tráfico e de atuar em confrontos em Linhares é preso

Claudiney da Silva Santos foi preso após denúncias anônimas; segundo a PM, ele integra grupo que disputa o controle do tráfico no bairro Aviso

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:27

Um homem de 36 anos, identificado como Claudiney da Silva Santos, foi preso na terça-feira (14), suspeito de tráfico de drogas e de envolvimento em confrontos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), ele é apontado como integrante de um grupo criminoso que disputa o controle do tráfico no bairro Aviso e já havia sido preso há cerca de dois meses por porte ilegal de arma de fogo.

Submetralhadora artesanal apreendida com o suspeito em Linhares Crédito: Divulgação | PMES

Após denúncias anônimas de que o suspeito estaria circulando armado em via pública, os militares foram até o local e o localizaram. Ainda de acordo com a PM, ele tentou fugir, correndo para dentro de uma casa, onde soltou um cachorro de grande porte, da raça pastor-alemão, contra os agentes.

Dentro da residência, os policiais encontraram uma submetralhadora de fabricação artesanal, carregada com 13 munições calibre .380, além de um celular. A arma foi testada e, conforme a Polícia Militar, possui funcionamento automático em rajada — ou seja, é capaz de disparar vários tiros em sequência com apenas um acionamento do gatilho. Esse tipo de mecanismo é proibido por lei, por se tratar de armamento de uso restrito.

Este vídeo pode te interessar

A Polícia Civil informou que Claudiney foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e levado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional do município.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta