Suspeito de tráfico e de atuar em confrontos em Linhares é preso

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:27
Um homem de 36 anos, identificado como Claudiney da Silva Santos, foi preso na terça-feira (14), suspeito de tráfico de drogas e de envolvimento em confrontos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), ele é apontado como integrante de um grupo criminoso que disputa o controle do tráfico no bairro Aviso e já havia sido preso há cerca de dois meses por porte ilegal de arma de fogo.
Após denúncias anônimas de que o suspeito estaria circulando armado em via pública, os militares foram até o local e o localizaram. Ainda de acordo com a PM, ele tentou fugir, correndo para dentro de uma casa, onde soltou um cachorro de grande porte, da raça pastor-alemão, contra os agentes.
Dentro da residência, os policiais encontraram uma submetralhadora de fabricação artesanal, carregada com 13 munições calibre .380, além de um celular. A arma foi testada e, conforme a Polícia Militar, possui funcionamento automático em rajada — ou seja, é capaz de disparar vários tiros em sequência com apenas um acionamento do gatilho. Esse tipo de mecanismo é proibido por lei, por se tratar de armamento de uso restrito.
A Polícia Civil informou que Claudiney foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e levado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional do município.
