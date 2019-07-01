Home
Suspeito de roubo é esfaqueado nas costas dentro de ônibus em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa teria reagido durante o roubo, esfaqueado o suspeito. A polícia não localizou o autor da facada, nem as vítimas do assalto.