Suspeito ficou com faca cravada nas costas Crédito: Internauta/Gazeta Online

Caratoíra, Vitória, na tarde do último sábado (29). De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa teria reagido durante o roubo, esfaqueando o suspeito. A polícia não localizou o autor da facada, nem as vítimas do assalto. Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado nas costas após ser acusado de assalto dentro de um ônibus, em, Vitória, na tarde do último sábado (29). De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa teria reagido durante o roubo, esfaqueando o suspeito. A polícia não localizou o autor da facada, nem as vítimas do assalto.

linha 072, que faz o trajeto São Pedro x Maruípe. Porém, uma pessoa teria reagido, esfaqueado o suspeito nas costas. A cena do homem com a faca cravada nas costas chamou a atenção de quem passava pela Avenida Santo Antônio, em Caratoíra. Segundo a PM, era por volta das 15h30 quando populares pararam os policiais que passavam pela avenida. De acordo com as testemunhas, um homem estava assaltando dentro de um ônibus da, que faz o trajeto São Pedro x Maruípe. Porém, uma pessoa teria reagido, esfaqueado o suspeito nas costas.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de roubo é esfaqueado nas costas dentro de ônibus em Vitória

Os PMs foram até o ônibus, que estava parado na avenida. No local, os policiais identificaram o suspeito de roubo, com a faca cravada nas costas. O homem pediu socorro, afirmando que não era ladrão e que teria sido vítima de um engano. Os militares acionaram uma ambulância do Serviço Médico de Urgência (Samu), que foi ao local e socorreu o homem ao Hospital São Lucas, em Vitoria.

De acordo com os PMs que atenderam a ocorrência, foram feitas várias tentativas de localizar as vítimas do assalto, mas nenhuma delas foi encontrada. A polícia também não identificou no local o responsável por esfaquear o suspeito.

Procurada, a Polícia Civil informou, por nota, que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. "Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos".



