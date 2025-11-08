Na Avenida Leitão da Silva

Suspeito de roubar moto é preso ao voltar ao local do crime em Vitória

Após tentar furtar outra moto, homem foi reconhecido por funcionários de lojas que ficam na avenida e acabou detido, na sexta-feira (7)

Mikaella Mozer Repórter

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 14:04

Suspeito de furtar moto em estacionamento (à esquerda) no dia 30 voltou ao local para tentar furtar outra Crédito: Videomonitoramento

Um homem foi detido e agredido por populares ao tentar furtar uma moto na Avenida Leitão da Silva, em Santa Lúcia, Vitória, nesta sexta-feira (7). O crime foi gravado por uma câmera de segurança. No vídeo, é possível ver que, ao não conseguir sair com o veículo, o suspeito seguiu andando. Segundo testemunhas, ele ainda tentou pegar outras motos, mas, nesse momento, acabou sendo pego. Quem trabalha na região disse que essa não é a primeira vez que ele age na região.

Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o suspeito foi reconhecido por funcionários de lojas que ficam na avenida por ter cometido a mesma ação na semana passada. No dia 30 de outubro, ele havia sido filmado no mesmo ponto furtando uma motocicleta. Imagens de câmera de videomonitoramento instalada na região (veja abaixo), mostram o momento em que o homem, com um capacete no braço, depois de observar as motos estacionadas no local, sobe em uma delas e sai pilotando. Nesta sexta (7), a cena se repetiu, mas, desta vez, ele não conseguiu levar nenhum veículo.

Tanto o veículo do dia 30 quanto o desta sexta-feira (7) pertencem a colaboradores da mesma empresa, uma loja de ferramentas. Em conversa com o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, a vítima do dia 30, desabafou sobre a insegurança. Ele não quis se identificar.

“A moto é quitada. Mas, por mais que tenha seguro, ficam o transtorno e o trabalho de resolver as coisas. É uma sensação de insegurança, porque, algum tempo atrás, a moto do nosso colega de lá da empresa também foi roubada no mesmo local", detalha a vítima.

O motociclista disse ainda que acontecem vários furtos e roubos pela região. “Hoje (sexta-feira), além da tentativa do roubo da moto da minha colega de trabalho, houve dois roubos próximos ali onde nós trabalhamos”, frisa o homem.

De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil foi demandada para mais informações, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

