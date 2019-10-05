Suspeito de participação em homicídio é preso em Vila Velha

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 17:06
- Atualizado há 6 anos
Um homem suspeito de participação em homicídio de um jovem de 23 anos foi preso em Vila Velha, na última sexta-feira (04). Ele estava com mandado de prisão decretado pela Justiça.
De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o crime estaria relacionado ao tráfico de drogas da região de Vila Garrido.
Kenni Roger Ferreira dos Santos, 28 anos, foi detido em sua residência no bairro Vila Garrido. O suspeito é acusado de participação no homicídio consumado de Marlon Almeida, 23 anos, ocorrido no dia 28 de junho de 2018, em um beco da rua Izabel Basílio, mesmo local da prisão.
O responsável pelas investigações na DHPP Vila Velha, o delegado Daniel Belchior, informou que Kenni será indiciado por homicídio. “De acordo com as investigações do crime, o homicídio de Marlon Almeida estaria relacionado ao Tráfico da Bad Boy, da região de Vila Garrido. As investigações continuam e estamos apurando a participação de outros autores. Essas prisões serão realizadas em breve”, afirmou o delegado.
Também, na última sexta-feira (04), foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de Afonso Gomes Brumati, 27 anos. No local, os policiais encontraram um revólver calibre .38, carregadores e munições.
Afonso foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação. Ele e Kenni foram encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e suspeito de envolvimento com tráfico de drogas da região.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o