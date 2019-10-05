Vila Velha

Suspeito de participação em homicídio é preso em Vila Velha

Crime ocorreu em junho de 2018. A polícia também prendeu um suspeito de envolvimento com o tráfico da região de Vila garrido

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 17:06 - Atualizado há 6 anos

Um homem suspeito de participação em homicídio de um jovem de 23 anos foi preso em Vila Velha, na última sexta-feira (04). Ele estava com mandado de prisão decretado pela Justiça.

Kenni Roger Ferreira dos Santos, de 28 anos, suspeito de participação em homicídio Crédito: Divulgação/PCES

De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o crime estaria relacionado ao tráfico de drogas da região de Vila Garrido.

Kenni Roger Ferreira dos Santos, 28 anos, foi detido em sua residência no bairro Vila Garrido. O suspeito é acusado de participação no homicídio consumado de Marlon Almeida, 23 anos, ocorrido no dia 28 de junho de 2018, em um beco da rua Izabel Basílio, mesmo local da prisão.

Marlon Almeida, 23 anos, foi morto em 28 de junho de 2018 (foto de 2015) Crédito: Divulgação/DHPP Vila Velha

O responsável pelas investigações na DHPP Vila Velha, o delegado Daniel Belchior, informou que Kenni será indiciado por homicídio. “De acordo com as investigações do crime, o homicídio de Marlon Almeida estaria relacionado ao Tráfico da Bad Boy, da região de Vila Garrido. As investigações continuam e estamos apurando a participação de outros autores. Essas prisões serão realizadas em breve”, afirmou o delegado.

Tráfico de drogas

Também, na última sexta-feira (04), foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de Afonso Gomes Brumati, 27 anos. No local, os policiais encontraram um revólver calibre .38, carregadores e munições.

Afonso foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação. Ele e Kenni foram encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e suspeito de envolvimento com tráfico de drogas da região.

