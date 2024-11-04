Suspeito de matar motorista de app pode ter sido assassinado por vingança em Linhares

Eriston estava foragido e era procurado pela Polícia Civil quando foi encontrado morto Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil também considera que a morte de Ériston possa ter ocorrido por justiçamento, em caso de outro criminoso não ter concordado com o crime que teve o motorista de aplicativo como vítima e, então, resolveu tirar a vida do suspeito de matar Pablo. O delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, disse que nenhuma outra linha de investigação.

"Iniciamos agora uma nova investigação e trabalhamos com a possibilidade de vingança, mas não descartamos nenhuma outra vertente" Fabrício Lucindo - Delegado titular da Delegacia Regional de Linhares

Ériston foi localizado morto, com as mãos e pés amarrados com fios, no mesmo lugar onde o motorista de aplicativo foi encontrado.

Pablo Cangussu Bergamim, foi encontrada morta em uma estrada na região de Bebedouro, em Linhares. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Investigação sobre a morte do motorista de app

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a morte de Pablo já era um caso resolvido pela corporação, tratado como latrocínio – quando os suspeitos matam para roubar. “Dois dos autores foram presos e procurávamos o Ériston. Já tínhamos mandado de prisão contra ele. Eles acabaram atraindo a vítima (Pablo) para o consumo de entorpecentes e no momento do uso resolveram matar a vítima para roubar seus pertences”, contou o titular da Delegacia Regional de Linhares.

Maria Cristina Silva Costa, de 31 anos, e Alexsander dos Santos Coelho, de 36 anos, foram levados para a delegacia por agentes da Polícia Rodoviária Federal após uma testemunha relatar que os dois chegaram com o veículo no local e tinham escondido a chave, encontrada durante buscas no local. Outra evidência foi um óculos visto perto dos suspeitos, que tinha uma parte dentro do Onix.

Segundo a Polícia Civil, a dupla relatou que foi chamada por Pablo para usar drogas e, no local, os dois e Eriston, que fugiu após o crime, resolveram matar a vítima para roubar o carro, dinheiro e drogas. Após o estrangulamento, arrastaram Pablo e o deixaram no local onde o corpo foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, o crime foi apontado como latrocínio (roubo seguido de morte).

Maria Cristina foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, e Alexsander foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Ambos estão à disposição da Justiça.