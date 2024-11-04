Suspeito de matar motorista de app pode ter sido assassinado por vingança em Linhares

O assassinato de Ériston dos Santos Pereira, de 28 anos, encontrado morto na manhã de domingo (3) na estrada de Jataipeba, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, pode ter sido motivado por vingança pela morte do motorista de aplicativo Pablo Bergamin, ocorrida na última quinta-feira (31). O homem estava sendo procurado pela Polícia Civil por ser um dos suspeitos do crime.
A Polícia Civil também considera que a morte de Ériston possa ter ocorrido por justiçamento, em caso de outro criminoso não ter concordado com o crime que teve o motorista de aplicativo como vítima e, então, resolveu tirar a vida do suspeito de matar Pablo. O delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, disse que nenhuma outra linha de investigação.
"Iniciamos agora uma nova investigação e trabalhamos com a possibilidade de vingança, mas não descartamos nenhuma outra vertente"
Ériston foi localizado morto, com as mãos e pés amarrados com fios, no mesmo lugar onde o motorista de aplicativo foi encontrado.
Investigação sobre a morte do motorista de app
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a morte de Pablo já era um caso resolvido pela corporação, tratado como latrocínio – quando os suspeitos matam para roubar. “Dois dos autores foram presos e procurávamos o Ériston. Já tínhamos mandado de prisão contra ele. Eles acabaram atraindo a vítima (Pablo) para o consumo de entorpecentes e no momento do uso resolveram matar a vítima para roubar seus pertences”, contou o titular da Delegacia Regional de Linhares.
Os dois autores – um casal – foram presos no Centro de Linhares na noite do dia 31, durante as investigações sobre a morte de Pablo, perto do veículo do motorista, um Chevrolet Onix, estacionado em frente à Praça Régis Bittencourt, localizada na entrada da cidade, após a Ponte Joaquim Calmon, onde há uma pista de skate.
Maria Cristina Silva Costa, de 31 anos, e Alexsander dos Santos Coelho, de 36 anos, foram levados para a delegacia por agentes da Polícia Rodoviária Federal após uma testemunha relatar que os dois chegaram com o veículo no local e tinham escondido a chave, encontrada durante buscas no local. Outra evidência foi um óculos visto perto dos suspeitos, que tinha uma parte dentro do Onix.
Segundo a Polícia Civil, a dupla relatou que foi chamada por Pablo para usar drogas e, no local, os dois e Eriston, que fugiu após o crime, resolveram matar a vítima para roubar o carro, dinheiro e drogas. Após o estrangulamento, arrastaram Pablo e o deixaram no local onde o corpo foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, o crime foi apontado como latrocínio (roubo seguido de morte).
Maria Cristina foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, e Alexsander foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Ambos estão à disposição da Justiça.
*Com informações de André Afonso, repórter da TV Gazeta Norte