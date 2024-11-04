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Bairro Feu Rosa

Enteado mata padrasto e diz que quis vingar a mãe agredida na Serra

Jovem de 19 anos admitiu que deu golpes de madeira em Vênus Lunar Raich, de 52 anos, no último domingo (3); ele foi levado para a delegacia

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 10:16

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 nov 2024 às 10:16
Vênus Lunar Raich, de 52 anos, morto pelo enteado com golpes de madeira
Vênus Lunar Raich, de 52 anos, morto pelo enteado com golpes de madeira Crédito: Redes Sociais
Um jovem de 19 anos matou o padrasto com golpes de madeira em Feu Rosa, na Serra, no último domingo (3). Ele confessou aos policiais que cometeu o crime para "vingar a mãe", que sofria agressões constantes do companheiro. 
A vítima, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foi identificada como Vênus Lunar Raich, de 52 anos. Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava caído com lesões na cabeça, já morto. Logo em seguida, o enteado chegou e confessou que usou um pedaço de madeira para dar os golpes. 
O jovem relatou que, no último dia 31, chegou a acionar a polícia porque a mãe estava sendo agredida pelo companheiro. Na ocasião, um boletim de ocorrência foi registrado. Ele ainda afirmou que, no domingo, também ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) para se entregar. 

Local onde padrasto foi morto por enteado, em Feu Rosa

O jovem, identificado como Talys da Silva, foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares". 

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