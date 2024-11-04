Enteado mata padrasto e diz que quis vingar a mãe agredida na Serra

A vítima, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foi identificada como Vênus Lunar Raich, de 52 anos. Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava caído com lesões na cabeça, já morto. Logo em seguida, o enteado chegou e confessou que usou um pedaço de madeira para dar os golpes.