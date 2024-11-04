Enteado mata padrasto e diz que quis vingar a mãe agredida na Serra

Um jovem de 19 anos matou o padrasto com golpes de madeira em Feu Rosa, na Serra, no último domingo (3). Ele confessou aos policiais que cometeu o crime para "vingar a mãe", que sofria agressões constantes do companheiro.
A vítima, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foi identificada como Vênus Lunar Raich, de 52 anos. Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava caído com lesões na cabeça, já morto. Logo em seguida, o enteado chegou e confessou que usou um pedaço de madeira para dar os golpes.
O jovem relatou que, no último dia 31, chegou a acionar a polícia porque a mãe estava sendo agredida pelo companheiro. Na ocasião, um boletim de ocorrência foi registrado. Ele ainda afirmou que, no domingo, também ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) para se entregar.
Local onde padrasto foi morto por enteado, em Feu Rosa
O jovem, identificado como Talys da Silva, foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".