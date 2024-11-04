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A caminho do hospital

Bebê nasce em parto de emergência na BR 101 no ES; veja vídeo

Casal estava a caminho de Vila Velha, após a bolsa da mãe estourar em Linhares, mas não ia conseguir chegar na unidade de saúde a tempo então acionou a Eco101

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 11:45

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 nov 2024 às 11:45
Enquanto estavam fazendo atendimentos em uma ação social em Linhares, no Norte do Estado, um casal de optometristas morador de Cariacica teve uma surpresa: a bolsa da mulher — que estava grávida, mas tinha data prevista para o parto só no próximo dia 18 — estourou. Eles entraram no carro e foram em direção a Vila Velha, onde uma equipe já os aguardava no hospital, mas a pequena Cecília não esperou e nasceu no caminho, com ajuda da equipe da concessionária Eco101.
Maicon Nery, o pai da bebê, contou como tudo aconteceu. "Por volta das 16h de domingo (3) a bolsa estourou e ela começou a sentir contrações. De 10 em 10 minutos, depois de 5 em 5, e começou a apertar. Uma equipe já estava esperando no hospital em Vila Velha, mas eu vi que não ia dar tempo, então liguei para a Eco101 e eles me disseram que o melhor era prosseguir até a base na Serra."
Segundo a Eco101, a base de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) mais próxima ficava no km 242 da BR 101. O casal saiu do carro e uma equipe já os aguardava. "Ela só saiu do carro, entrou na ambulância, sentiu mais umas duas contrações e a Cecília nasceu", lembrou Maicon. 
O casal já tem uma filha de 10 anos, mas o parto "surpresa" trouxe uma emoção diferente. "Essa foi uma experiência marcante", destacou o pai. Já a mãe, Mariana Nery, falou sobre o cuidado dos profissionais: "Uma equipe maravilhosa, o atendimento foi perfeito, e não há palavras que expressem minha gratidão. Todos foram atenciosos e carinhosos, verdadeiros anjos que nos ajudaram no momento mais especial de nossas vidas".
Após o parto, a família foi levada a um hospital da região, onde recebeu os cuidados necessários e passa bem. O serviço de atendimento médico da Eco101 atende emergências ao longo do trecho sob concessão, disponíveis 24 horas por meio do 0800 7701 101, por telefone ou WhatsApp.

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