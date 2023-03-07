Suspeito de matar homem a tiros em Baixo Guandu é apreendido pela polícia

O suspeito de matar Igor de Oliveira Gonçalves, de 29 anos, com 10 tiros em frente a uma casa no Centro de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo , foi apreendido, nesta segunda-feira (06). O crime ocorreu no dia 27 de dezembro do ano passado. De acordo com a Polícia Civil , o suspeito é um jovem de 18 anos, no entanto, ele tinha 17 anos quando cometeu o crime.

Na ocasião, uma jovem de 18 anos também foi ferida na perna pelos disparos e socorrida para um hospital da cidade. Ela estava dentro da casa e só ouviu o barulho dos tiros, quando foi atingida.

“Assim que tivemos conhecimento do fato iniciamos as diligências. Chegamos à identificação do autor, que na época do fato tinha 17 anos, e à motivação do fato, que tem relação com o tráfico de drogas”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu, delegado Adriano Scardua.

Após a identificação, a PC pediu um mandado de busca e apreensão de adolescente infrator que foi expedido pelo Poder Judiciário.

Segundo a PC, na manhã desta segunda-feira (6), policiais civis realizaram diligências com o objetivo de localizar o investigado, mas ele não foi encontrado.

Caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Crédito: Hériklis Douglas

No início da tarde, após as buscas, a mãe do investigado compareceu à Delegacia, levando o filho, para que a ordem judicial de apreensão fosse cumprida. Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado para a Unidade de Internação em Linhares