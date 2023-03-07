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Com 10 disparos

Suspeito de matar homem a tiros em Baixo Guandu é apreendido pela polícia

Igor de Oliveira Gonçalves, de 29 anos,foi morto a tiros em frente a uma casa no Centro de Baixo Guandu, em 27 de dezembro do ano passo. Na ocasião, uma jovem de 18 anos também foi ferida na perna pelos disparos

Publicado em 07 de Março de 2023 às 18:54

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 mar 2023 às 18:54
O suspeito de matar Igor de Oliveira Gonçalves, de 29 anos, com 10 tiros em frente a uma casa no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, foi apreendido, nesta segunda-feira (06). O crime ocorreu no dia 27 de dezembro do ano passado. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é um jovem de 18 anos, no entanto, ele tinha 17 anos quando cometeu o crime.
Na ocasião, uma jovem de 18 anos também foi ferida na perna pelos disparos e socorrida para um hospital da cidade. Ela estava dentro da casa e só ouviu o barulho dos tiros, quando foi atingida.
“Assim que tivemos conhecimento do fato iniciamos as diligências. Chegamos à identificação do autor, que na época do fato tinha 17 anos, e à motivação do fato, que tem relação com o tráfico de drogas”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu, delegado Adriano Scardua.
Após a identificação, a PC pediu um mandado de busca e apreensão de adolescente infrator que foi expedido pelo Poder Judiciário.
Segundo a PC, na manhã desta segunda-feira (6), policiais civis realizaram diligências com o objetivo de localizar o investigado, mas ele não foi encontrado.
Delegacia de Polícia de Baixo Guandu
Caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Crédito: Hériklis Douglas
No início da tarde, após as buscas, a mãe do investigado compareceu à Delegacia, levando o filho, para que a ordem judicial de apreensão fosse cumprida. Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado para a Unidade de Internação em Linhares.
A corporação informou que a investigação segue em andamento, com o objetivo de localizar outros envolvidos no crime, que se encontram foragidos, e a população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.

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