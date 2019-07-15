Obra na Praia da Costa

Suspeito de matar e concretar mulher em Vila Velha é preso

A prisão se deu em um cumprimento de mandado de prisão temporária em Belo Horizonte, Minas Gerais; o homem confessou o crime

Publicado em 15 de julho de 2019 às 17:43 - Atualizado há 6 anos

Encontro de cadáver em obra na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Reprodução/Whatsapp

O suspeito confessou o crime. Mais informações serão passadas durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (15).

RELEMBRE O CASO

O corpo de uma mulher foi encontrado concretado em uma obra próxima a uma academia, na Rua Gastão Roubach, na Praia da Costa, em Vila Velha por volta das 10h30 do dia 10 de abril deste ano.

Segundo informações da Polícia Civil na época, a morte aparentava ter acontecido quatro dias antes do corpo ser encontrado. Não havia marcas aparentes de violência e não foram encontrados documentos com a vítima. A polícia informou ainda que o corpo só apareceu porque estufou o concreto.

Corpo encontrado em obra na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

