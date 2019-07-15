Home
Suspeito de matar e concretar mulher em Vila Velha é preso

A prisão se deu em um cumprimento de mandado de prisão temporária em Belo Horizonte, Minas Gerais; o homem confessou o crime

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 15 de julho de 2019 às 17:43

 - Atualizado há 6 anos

Encontro de cadáver em obra na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Reprodução/Whatsapp

O homem suspeito de matar uma mulher e concretar o corpo em uma obra na Praia da Costa, em Vila Velha, foi preso na última sexta-feira (12). O crime aconteceu em abril deste ano, e a prisão se deu em um cumprimento de mandado de prisão temporária em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O suspeito confessou o crime. Mais informações serão passadas durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (15).

RELEMBRE O CASO

O corpo de uma mulher foi encontrado concretado em uma obra próxima a uma academia, na Rua Gastão Roubach, na Praia da Costa, em Vila Velha por volta das 10h30 do dia 10 de abril deste ano.

> Policial militar é detido após briga e tiros em bar de Vitória

Segundo informações da Polícia Civil na época, a morte aparentava ter acontecido quatro dias antes do corpo ser encontrado. Não havia marcas aparentes de violência e não foram encontrados documentos com a vítima. A polícia informou ainda que o corpo só apareceu porque estufou o concreto.

Corpo encontrado em obra na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

