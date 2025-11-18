Violência doméstica

Suspeito de manter esposa em cárcere ataca PM e é baleado em Linhares

Vítima conseguiu escapar antes de a polícia chegar à residência; após militares entrarem na casa, o homem avançou contra um sargento e outro agente disparou para contê-lo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:52

Um suspeito de manter a esposa em cárcere privado foi baleado ao atacar policiais militares que atendiam a ocorrência. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (17), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi denunciado por vizinhos, que relataram ouvir gritos de pedido de socorro da vítima.

A Polícia Militar informou que, quando os agentes chegaram ao local, a mulher já havia conseguido sair da casa e o homem ficou trancado na residência, alterado e armado com uma faca que ele usou para ameaçar a vítima. De acordo com a corporação, no momento em que os policiais entraram na casa, inicialmente o suspeito ameaçou cortar o próprio pescoço. Depois, ele avançou na direção de um sargento da PM. Para contê-lo, outro militar atirou duas vezes e o atingiu no braço e na virilha.

O suspeito, que também tinha um corte no pescoço causado por ele mesmo e um ferimento no dedo do pé, possivelmente provocado por ricochete – quando o projétil de arma de fogo atinge uma superfície e desvia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O homem foi encaminhado ao Hospital Rio Doce, onde permanecia internado sob escolta da PM até a publicação desta matéria. A mulher foi levada à mesma unidade com marcas de agressão no rosto e sangramento no ouvido, e precisou passar por tomografia.

A faca e a arma usada pelo policial militar que efetuou os dois disparos foram apreendidas. A Polícia Civil disse que ainda aguardava a PM entregar a ocorrência na delegacia para ouvir as pessoas envolvidas e adotar os procedimentos necessários.

