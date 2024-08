Suspeito de jogar namorada de carro em movimento e fugir em Cachoeiro é preso

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de jogar a namorada do carro, em movimento, no dia 28 de julho em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O mandado de prisão pelo crime tentativa de feminicídio foi cumprido na última sexta-feira (02), no bairro Village da Luz, também no município. O detido não teve a identidade informada.