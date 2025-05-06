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Noroeste do ES

Jovem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em Baixo Guandu

Samuel Silva do Nascimento, de 26 anos, foi encontrado morto com ferimentos causados por arma branca, na manhã desta terça-feira (6)
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

06 mai 2025 às 15:56

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 15:56

O corpo de um homem de 26 anos, identificado como Samuel Silva do Nascimento, foi encontrado na manhã desta terça-feira (6), às margens da rodovia ES 446, nas proximidades da comunidade de Tamanco, na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a polícia, o corpo apresentava lesões provocadas por arma branca.
Jovem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em rodovia de Baixo Guandu
A vítima, Samuel Silva do Nascimento, de 26 anos Crédito: Reprodução / Facebook
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar a informação de que havia um homem caído às margens da estrada. No local, os policiais constataram que a vítima já estava morta e acionaram a perícia, que confirmou se tratar de um homicídio cometido com um objeto cortante e contundente — possivelmente uma machadinha ou um facão —, que provocou três lesões aparentes na cabeça de Samuel.
A perícia também apontou que a vítima estava sem vida há algumas horas, indicando que o crime teria ocorrido durante a madrugada.
Ainda de acordo com informações levantadas pela Polícia Militar, a vítima morava em uma propriedade rural próxima ao ponto onde o corpo foi encontrado e, recentemente, teria se envolvido em uma ocorrência de tentativa de homicídio. No entanto, a polícia não detalhou quando, onde e em quais circunstâncias o fato ocorreu.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Secção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e, liberação aos familiares. A Polícia Civil não havia dado retorno à reportagem até a publicação deste texto.

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