Jovem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em Baixo Guandu

O corpo de um homem de 26 anos, identificado como Samuel Silva do Nascimento, foi encontrado na manhã desta terça-feira (6), às margens da rodovia ES 446, nas proximidades da comunidade de Tamanco, na zona rural de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo . De acordo com a polícia, o corpo apresentava lesões provocadas por arma branca.

A vítima, Samuel Silva do Nascimento, de 26 anos Crédito: Reprodução / Facebook

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar a informação de que havia um homem caído às margens da estrada. No local, os policiais constataram que a vítima já estava morta e acionaram a perícia, que confirmou se tratar de um homicídio cometido com um objeto cortante e contundente — possivelmente uma machadinha ou um facão —, que provocou três lesões aparentes na cabeça de Samuel.

A perícia também apontou que a vítima estava sem vida há algumas horas, indicando que o crime teria ocorrido durante a madrugada.

Ainda de acordo com informações levantadas pela Polícia Militar, a vítima morava em uma propriedade rural próxima ao ponto onde o corpo foi encontrado e, recentemente, teria se envolvido em uma ocorrência de tentativa de homicídio. No entanto, a polícia não detalhou quando, onde e em quais circunstâncias o fato ocorreu.