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Prisão conjunta

Traficante foragido do ES é preso em cidade "paradisíaca" do Rio de Janeiro

Cristiano de Assis Deolino, foi capturado após colaboração entre as polícias do RJ e ES na manhã desta terça-feira (6); ele era apontado como "chefe" do tráfico em São Mateus
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

06 mai 2025 às 15:23

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 15:23

Um homem foragido da Justiça do Espírito Santo foi preso nesta terça-feira (6), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele era procurado por envolvimento com o tráfico de drogas. Cristiano de Assis Deolino, é apontado como um dos principais distribuidores de entorpecentes em São Mateus, no Norte do ES.
A prisão foi efetuada por agentes da 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), após troca de informações de inteligência com a Polícia Civil capixaba. Segundo as investigações, Deolino havia se refugiado inicialmente na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, mas nos últimos 40 dias havia se deslocado para Angra, onde estava fora de comunidades — o que facilitou a abordagem pelas forças de segurança.
Homem apontado como
Homem apontado como "chefe" do tráfico em São Mateus foi preso no RJ Crédito: Divulgação | Polícia Civil RJ
De acordo com a equipe comandada pelo delegado titular Roberto Ramos, o criminoso seria o "dono" de uma comunidade em São Mateus, atuando diretamente na distribuição de drogas e associação para o tráfico. 
Traficante foragido do ES é preso em cidade "paradisíaca" do Rio de Janeiro
Após ser localizado e detido, Cristiano de Assis Deolino foi conduzido à sede da 166ª DP para a realização dos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. Ele deve ser encaminhado ao Espírito Santo nos próximos dias.
Em nota a Polícia Civil do Espírito Santo informou que a equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória enviou as informações levantadas pelo Núcleo de Inteligência Norte da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) para a 166º DP do Rio de Janeiro, que efetuou a prisão.

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