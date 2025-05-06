A prisão foi efetuada por agentes da 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), após troca de informações de inteligência com a Polícia Civil capixaba. Segundo as investigações, Deolino havia se refugiado inicialmente na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, mas nos últimos 40 dias havia se deslocado para Angra, onde estava fora de comunidades — o que facilitou a abordagem pelas forças de segurança.

Homem apontado como "chefe" do tráfico em São Mateus foi preso no RJ Crédito: Divulgação | Polícia Civil RJ

De acordo com a equipe comandada pelo delegado titular Roberto Ramos, o criminoso seria o "dono" de uma comunidade em São Mateus, atuando diretamente na distribuição de drogas e associação para o tráfico.

Your browser does not support the audio element. Traficante foragido do ES é preso em cidade "paradisíaca" do Rio de Janeiro

Após ser localizado e detido, Cristiano de Assis Deolino foi conduzido à sede da 166ª DP para a realização dos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. Ele deve ser encaminhado ao Espírito Santo nos próximos dias.