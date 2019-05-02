Home
>
Polícia
>
Suspeito de fazer arrastão é morto após série de assaltos em Cariacica

Suspeito de fazer arrastão é morto após série de assaltos em Cariacica

Ele estava junto com outro homem em uma moto. Os dois encontraram com um carro prata, que estava parado. Para testemunhas, o veículo já estava esperando pelos motoqueiros