Suspeito de estuprar mulher de 19 anos e gravar crime é preso em Cachoeiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:00
- Atualizado há 39 minutos
Um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher de 19 anos, gravar vídeos do crime e ameaçar a vítima com uma faca em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (27). Em entrevista para a TV Gazeta, a jovem contou que o homem foi até a casa dela para fazer uma ligação de energia elétrica.
No entanto, ele começou a ameaçá-la por uma suposta dívida de R$ 2 mil do marido e a levou para dentro da casa, onde cometeu o crime. Quando foi embora, ele disse que daria uma hora para ela pagar o valor exigido. A vítima pediu ajuda em uma oficina próxima e ligou para o marido e a Polícia Militar.
A PM localizou o suspeito, que tentou resistir à abordagem, mas foi contido. Enquanto atendiam à ocorrência, o marido da vítima, de 22 anos, foi até o local. Os policiais consultaram o nome dele no sistema e descobriram que havia um mandado de prisão em aberto. O suspeito, a vítima e o marido dela foram levados para a delegacia.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por extorsão, estupro, assédio sexual e resistência, já o mandado de prisão em desfavor do marido da vítima foi cumprido. Os dois serão encaminhados para o sistema prisional, onde vão ficar à disposição da Justiça. O aparelho celular onde os vídeos foram registrados foi apreendido.
