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Em Vitória

Suspeito de atear fogo em morador de rua por conta de churrasco é preso no ES

O morador em situação de rua teve o corpo queimado no dia 28 de outubro no Centro da Capital. Dois homens atearam fogo na vítima após uma discussão por conta de uma promessa de churrasco
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 fev 2023 às 18:34

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 18:34

A polícia prendeu nesta sexta-feira (17), um dos suspeitos de incendiar um morador em situação de rua, em outubro de 2022, no Centro de Vitória. O crime, com requintes crueldade, e cometido por motivo banal, impressionou até mesmo a equipe de investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. 
De acordo com a Polícia Civil, o motivo teria sido uma promessa de churrasco não cumprida pela vítima, o que teria gerado uma discussão e motivado o crime. A prisão ocorreu também no Centro da Capital
O crime aconteceu no dia 28 de outubro de 2022, enquanto a vítima dormia em uma barraca de camping na Praça Ubaldo Ramalhete, que fica na rua 7. O homem e os dois suspeitos são moradores em situação de rua e se conheciam. 
De acordo com informações do titular da DHPP Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, na noite anterior ao crime, a vítima e um dos autores discutiram.
“Eles discutiram por conta de um benefício que a vítima recebia e havia prometido um churrasco, o que não foi cumprido. Eles brigaram na noite anterior ao crime e por esse motivo ele incendiou o homem”, disse o delegado.
Em um vídeo divulgado pela polícia, é possível ver o momento que dois homens chegam próximo à barraca da vítima e atiram um líquido inflamável. Eles então acendem um fósforo e jogam no homem que, para apagar as chamas, chega a se jogar na grama.
A banalidade e a crueldade chamaram a atenção dos investigadores.
"Até nós que trabalhamos com o crime, ficamos chocados com a ação. A motivação para o crime nos chama muito atenção devido a banalidade da vida humana"
Marcelo Cavalcanti - Delegado
Após o incidente, a própria vítima se dirigiu a um hospital e pediu ajuda. Por conta da gravidade das queimaduras, ele passou mais de um mês internado. Após alta médica, se dirigiu a DHPP de Vitória, onde prestou depoimento e fez exames no Departamento Médico Legal (DML).
Após quatro meses de investigação, a polícia chegou aos suspeitos e conseguiu cumprir um mandado de prisão temporária de um deles. O segundo homem encontra- se foragido e a polícia pede ajuda, através de denúncias anônimas, para que seja possível detê-lo.
“São criminosos com uma ficha grande no crime, sendo craques do crime. Eles tem passagens por roubo, furto, tentativa de homicídio”, relatou o delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda.

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