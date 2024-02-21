Suspeito de amarrar, arrastar e esfaquear ajudante de pintura é preso no ES

A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar a facadas o ajudante de pintura, Marciel Uliana dos Santos, de 40 anos, na manhã desta terça-feira (20) em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima foi amarrada e arrastada por vários metros. O crime teria sido motivado por uma briga entre o suspeito e a vítima. O detido não teve a identidade informada.
Segundo a Polícia Civil, o homem de 18 anos foi preso em flagrante. Após o crime, por meio de diligências e com o auxílio de câmeras de monitoramento da região, foi possível ver que o criminoso golpeou a vítima pelas costas, a arrastou até o local onde o corpo foi encontrado, onde prosseguiu com as facadas na vítima.
“O autor do crime golpeou a vítima pelas costas, a arrastou até o local onde o corpo foi encontrado e a esfaqueou diversas vezes. O motivo seria uma briga entre a vítima e o autor. Ele também chegou a ludibriar menores de idade, que não sabiam das intenções homicidas, para que participassem do crime”, disse a titular da Delegacia de Polícia de Conceição de Castelo, delegada Lorena Robaldo.
A ação para a prisão do suspeito teve apoio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da 11ª Regional.
O detido foi autuado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima e, corrupção de menores, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O crime
Na manhã de terça-feira, após o crime, duas testemunhas informaram que estavam indo para o trabalho e, ao passarem pela região, notaram que havia um rastro de sangue próximo a um estabelecimento comercial, em direção à rua da Cerâmica. O rastro de sangue terminava em uma moita próxima às margens do rio e ao aproximar, viram o corpo de Marciel Uliana dos Santos.