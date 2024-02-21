Suspeito de amarrar, arrastar e esfaquear ajudante de pintura é preso no ES

Suspeito de matar ajudante foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Conceição do Castelo Crédito: Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, o homem de 18 anos foi preso em flagrante. Após o crime, por meio de diligências e com o auxílio de câmeras de monitoramento da região, foi possível ver que o criminoso golpeou a vítima pelas costas, a arrastou até o local onde o corpo foi encontrado, onde prosseguiu com as facadas na vítima.

“O autor do crime golpeou a vítima pelas costas, a arrastou até o local onde o corpo foi encontrado e a esfaqueou diversas vezes. O motivo seria uma briga entre a vítima e o autor. Ele também chegou a ludibriar menores de idade, que não sabiam das intenções homicidas, para que participassem do crime”, disse a titular da Delegacia de Polícia de Conceição de Castelo, delegada Lorena Robaldo.

A ação para a prisão do suspeito teve apoio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da 11ª Regional.

O detido foi autuado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima e, corrupção de menores, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O crime