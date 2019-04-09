Home
>
Polícia
>
Suspeito de abusar sexualmente de cunhadas é preso em Vila Velha

Suspeito de abusar sexualmente de cunhadas é preso em Vila Velha

As três irmãs, que têm 12, 15 e 20 anos, contaram os crimes à polícia. A mais velha disse que os abusos aconteceram quando ela tinha 15 anos