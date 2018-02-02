Suspeita de esfaquear empresário após encontro pelo Tinder é presa

Roberto Del Cima, de 69 anos, foi esfaqueado em casa Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu a mulher e o comparsa suspeitos de esfaquear o empresário Roberto Del Cima, de 69 anos, após um encontro marcado pelo Tinder. A dupla foi encontrada em um hotel em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e não resistiu à prisão. A mulher, que usava o nome de Vivian, foi identificada pela polícia como Sergiara de Oliveira Riberio e o comparsa dela, como Victor Hugo Dias Almeida.

Desde a madrugada desta quarta-feira (31), a Polícia Civil realizava diligências em busca do casal. Sergiara teria marcado o encontro com a vítima pelo aplicativo Tinder na residência de Roberto, no Condomínio Santa Mônica Jardins, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. Ao chegar na casa, ela pediu para estacionar o veículo que dirigia na garagem de Roberto. Dentro do porta-malas estava Victor.