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Crime

Suspeita de esfaquear empresário após encontro pelo Tinder é presa

Sergiara teria marcado o encontro com a vítima pelo aplicativo Tinder na residência de Roberto, na noite desta terça-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 22:11

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 22:11

Roberto Del Cima, de 69 anos, foi esfaqueado em casa Crédito: Reprodução
A Polícia Civil prendeu a mulher e o comparsa suspeitos de esfaquear o empresário Roberto Del Cima, de 69 anos, após um encontro marcado pelo Tinder. A dupla foi encontrada em um hotel em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e não resistiu à prisão. A mulher, que usava o nome de Vivian, foi identificada pela polícia como Sergiara de Oliveira Riberio e o comparsa dela, como Victor Hugo Dias Almeida.
Desde a madrugada desta quarta-feira (31), a Polícia Civil realizava diligências em busca do casal. Sergiara teria marcado o encontro com a vítima pelo aplicativo Tinder na residência de Roberto, no Condomínio Santa Mônica Jardins, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. Ao chegar na casa, ela pediu para estacionar o veículo que dirigia na garagem de Roberto. Dentro do porta-malas estava Victor.
Sergiara teria dopado a vítima após o jantar e, enquanto ele dormia, desferiu facadas. Roberto acordou com a dor de um dos ferimentos e chegou a trancar a mulher em um cômodo dentro do quarto. Victor subiu para ajudá-la e atacou a vítima.

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