Submetralhadora é apreendida com traficantes em Cariacica

Publicado em 11 de julho de 2019 às 00:43
- Atualizado há 6 anos
Uma submetralhadora foi apreendida com traficantes em Cariacica, na noite desta terça-feira (9). Segundo a polícia, a arma e munições estava com traficantes de Cariacica e Vila Velha, que planejavam atacar um outro grupo rival da região. Ninguém foi preso.
A arma tem capacidade para 30 tiros. Pelo tamanho e peso, tem alto poder de destruição portátil.
Quando a polícia chegou, os traficantes fugiram pelos terrenos baldios e por uma mata da região. Eles deixaram a submetralhadora para trás.
Denúncia
A Polícia Militar recebeu a informação de que um grupo de traficantes de Jardim Botânico, em Cariacica, e de Cobi, em Vila Velha, estava se reunindo para organizar um ataque e matar traficantes do bairro Alzira Ramos, também em Cariacica.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o