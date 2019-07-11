Tráfico de drogas

Submetralhadora é apreendida com traficantes em Cariacica

Arma tem alto poder de destruição. Ela foi apreendida com traficantes de bairros de Vila Velha e Cariacica, que planejavam atacar outro grupo rival da região

Uma submetralhadora foi apreendida com traficantes em Cariacica, na noite desta terça-feira (9). Segundo a polícia, a arma e munições estava com traficantes de Cariacica e Vila Velha, que planejavam atacar um outro grupo rival da região. Ninguém foi preso.

A arma tem capacidade para 30 tiros. Pelo tamanho e peso, tem alto poder de destruição portátil.

Quando a polícia chegou, os traficantes fugiram pelos terrenos baldios e por uma mata da região. Eles deixaram a submetralhadora para trás.

Denúncia

A Polícia Militar recebeu a informação de que um grupo de traficantes de Jardim Botânico, em Cariacica, e de Cobi, em Vila Velha, estava se reunindo para organizar um ataque e matar traficantes do bairro Alzira Ramos, também em Cariacica.

