Submetralhadora é apreendida com traficantes em Cariacica

Arma tem alto poder de destruição. Ela foi apreendida com traficantes de bairros de Vila Velha e Cariacica, que planejavam atacar outro grupo rival da região

Do G1 ES, com informações da TV Gazeta

Publicado em 11 de julho de 2019 às 00:43

 - Atualizado há 6 anos

Submetralhadora é apreendida com traficantes na Grande Vitória Crédito: TV Gazeta

Uma submetralhadora foi apreendida com traficantes em Cariacica, na noite desta terça-feira (9). Segundo a polícia, a arma e munições estava com traficantes de Cariacica e Vila Velha, que planejavam atacar um outro grupo rival da região. Ninguém foi preso.

A arma tem capacidade para 30 tiros. Pelo tamanho e peso, tem alto poder de destruição portátil.

Quando a polícia chegou, os traficantes fugiram pelos terrenos baldios e por uma mata da região. Eles deixaram a submetralhadora para trás.

Crédito: TV Gazeta

Denúncia

A Polícia Militar recebeu a informação de que um grupo de traficantes de Jardim Botânico, em Cariacica, e de Cobi, em Vila Velha, estava se reunindo para organizar um ataque e matar traficantes do bairro Alzira Ramos, também em Cariacica.

