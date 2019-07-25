Home
Soldador é esfaqueado ao não entregar cordão de ouro a bandido no ES

Agressão aconteceu quando a vítima, 47 anos, estava a caminho do trabalho, no bairro Vila Garrido, em Vila Velha

Publicado em 25 de julho de 2019 às 11:28

Caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

Foi a caminho do trabalho que um soldador, de 47 anos, sofreu uma tentativa de latrocínio no bairro Vila Garrido, em Vila Velha, por volta das 4h45 desta quinta-feira (25). A vítima levou três facadas na costas e uma na cabeça.

Segundo investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a ação criminosa aconteceu na Rua Sebastião Gaiba. O soldador foi abordado pelo bandido, que anunciou o assalto mandando a vítima jogar o celular na grama.

> ES: pelo menos menos 5 pessoas foram baleadas em assaltos no último mês

À polícia, o soldador contou que desconfiou que o suspeito não estivesse armado, já que o bandido não mostrou a arma ou se aproximou dele. Mesmo assim, ele seguiu a ordem do criminoso e jogou o telefone no gramado.

Em seguida, o bandido viu um cordão de ouro que a vítima usava e mandou o soldador entregar, mas ele se recusou a entregar e o suspeito deu um "mata leão" na vítima.

> "Atirou para matar meu filho", diz pai de motorista baleado na Serra

 

De acordo com a polícia, a vítima conseguiu sair dos golpes do suspeito e correu, momento em que o criminoso foi atrás e desferiu três golpes com faca nas costas do homem e um na cabeça.

Ferida, a vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital particular no mesmo município.

 

