Soldado da PM mata primo com tiro na perna durante briga em Vila Velha

Soldado da PM mata primo com tiro na perna durante briga em Vila Velha

Rapaz de 22 anos foi baleado durante um desentendimento familiar e chegou a ser socorrido pelo Samu/192, mas não resistiu aos ferimentos; caso é investigado

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:32

O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha
Caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um soldado da Polícia Militar atirou na perna do próprio primo durante uma briga familiar no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha, na última segunda-feira (5). O rapaz, identificado como José Arthur Moreto Ribeiro, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos. 

Rapaz de 22 anos foi baleado durante um desentendimento familiar e chegou a ser socorrido pelo Samu/192, mas não resistiu aos ferimentos; caso é investigado

Soldado da PM mata primo com tiro na perna durante briga em Vila Velha

Para entender a história, é preciso explicar a dinâmica familiar em que o caso ocorreu. José Arthur morava com a avó, no mesmo terreno onde reside um dos filhos dela, um sargento da Polícia Militar. No local também vive o filho do sargento, que é soldado da corporação e primo de José Arthur.

Segundo o boletim de ocorrência, José Arthur teria causado alguns problemas e foi proibido pelo tio, o sargento, de retornar ao local. Diante disso, o rapaz teria informado que iria à residência da avó apenas para buscar pertences, mas, ao chegar, se recusou a sair. Nesse momento, o soldado, primo dele, ligou para o pai, informando sobre a situação.

O sargento estava de serviço, mas foi até a casa para conversar com José Arthur. Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava transtornado e afirmava que agrediria quem tentasse retirá-lo do local.

Houve uma briga entre os dois, e o filho do sargento — que é soldado da PM — interveio: ele mandou José se afastar e, em seguida, atirou. A bala atingiu a perna do rapaz, que chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para um hospital, mas não resistiu.

Os policiais militares envolvidos foram conduzidos à delegacia, e a arma utilizada no caso foi recolhida. A ocorrência foi registrada e será apurada por meio de inquérito policial, além da instauração de procedimentos administrativos internos da PM.

Segundo a corporação, o policial que atirou no primo foi avaliado por um médico e encontra-se temporariamente afastado de suas atividades operacionais.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito, de 22 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal, injúria e ameaça. Após a finalização da autuação, o suspeito de 22 anos evoluiu a óbito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, do município, onde passará por exames de necropsia e, posteriormente, será liberado aos familiares. O caso seguirá sob investigação".

Nota da PM na íntegra

"A Polícia Militar informa que tomou ciência da recente ocorrência registrada na manhã de segunda-feira (05), no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha, e lamenta profundamente o desfecho do fato, que resultou no óbito de um homem. Durante o atendimento da ocorrência, houve uma situação de conflito, sendo relatado que o indivíduo teria entrado em luta corporal com um policial militar que estava no local, devidamente fardado e em serviço.

Os policiais militares envolvidos foram imediatamente conduzidos à delegacia para as providências legais cabíveis, tendo sido realizado o recolhimento do armamento utilizado. A ocorrência foi devidamente registrada e será apurada por meio de inquérito policial, além da instauração dos procedimentos administrativos internos previstos, assegurando o devido processo legal.

Em razão do resultado morte e do impacto emocional decorrente da ocorrência, o policial que efetuou o disparo foi avaliado por profissional médico e encontra-se temporariamente afastado de suas atividades operacionais.

A Polícia Militar reforça que atua com transparência e responsabilidade, colocando-se à disposição das autoridades e da sociedade para o esclarecimento dos fatos, respeitados os limites legais e o andamento das investigações."

A reportagem procurou a Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (Aspra-ES) para saber se haverá manifestação sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.

