Em Ilha dos Bentos

Soldado da PM mata primo com tiro na perna durante briga em Vila Velha

Rapaz de 22 anos foi baleado durante um desentendimento familiar e chegou a ser socorrido pelo Samu/192, mas não resistiu aos ferimentos; caso é investigado

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:32

Caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um soldado da Polícia Militar atirou na perna do próprio primo durante uma briga familiar no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha, na última segunda-feira (5). O rapaz, identificado como José Arthur Moreto Ribeiro, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos.

Para entender a história, é preciso explicar a dinâmica familiar em que o caso ocorreu. José Arthur morava com a avó, no mesmo terreno onde reside um dos filhos dela, um sargento da Polícia Militar. No local também vive o filho do sargento, que é soldado da corporação e primo de José Arthur.

Segundo o boletim de ocorrência, José Arthur teria causado alguns problemas e foi proibido pelo tio, o sargento, de retornar ao local. Diante disso, o rapaz teria informado que iria à residência da avó apenas para buscar pertences, mas, ao chegar, se recusou a sair. Nesse momento, o soldado, primo dele, ligou para o pai, informando sobre a situação.

O sargento estava de serviço, mas foi até a casa para conversar com José Arthur. Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava transtornado e afirmava que agrediria quem tentasse retirá-lo do local.

Houve uma briga entre os dois, e o filho do sargento — que é soldado da PM — interveio: ele mandou José se afastar e, em seguida, atirou. A bala atingiu a perna do rapaz, que chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para um hospital, mas não resistiu.

Os policiais militares envolvidos foram conduzidos à delegacia, e a arma utilizada no caso foi recolhida. A ocorrência foi registrada e será apurada por meio de inquérito policial, além da instauração de procedimentos administrativos internos da PM.

Segundo a corporação, o policial que atirou no primo foi avaliado por um médico e encontra-se temporariamente afastado de suas atividades operacionais.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito, de 22 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal, injúria e ameaça. Após a finalização da autuação, o suspeito de 22 anos evoluiu a óbito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, do município, onde passará por exames de necropsia e, posteriormente, será liberado aos familiares. O caso seguirá sob investigação".

Nota da PM na íntegra "A Polícia Militar informa que tomou ciência da recente ocorrência registrada na manhã de segunda-feira (05), no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha, e lamenta profundamente o desfecho do fato, que resultou no óbito de um homem. Durante o atendimento da ocorrência, houve uma situação de conflito, sendo relatado que o indivíduo teria entrado em luta corporal com um policial militar que estava no local, devidamente fardado e em serviço. Os policiais militares envolvidos foram imediatamente conduzidos à delegacia para as providências legais cabíveis, tendo sido realizado o recolhimento do armamento utilizado. A ocorrência foi devidamente registrada e será apurada por meio de inquérito policial, além da instauração dos procedimentos administrativos internos previstos, assegurando o devido processo legal. Em razão do resultado morte e do impacto emocional decorrente da ocorrência, o policial que efetuou o disparo foi avaliado por profissional médico e encontra-se temporariamente afastado de suas atividades operacionais. A Polícia Militar reforça que atua com transparência e responsabilidade, colocando-se à disposição das autoridades e da sociedade para o esclarecimento dos fatos, respeitados os limites legais e o andamento das investigações."



A reportagem procurou a Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (Aspra-ES) para saber se haverá manifestação sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta